La Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC+ 2024 fait ses débuts

Le SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC+ 2024 allie haute performance et luxe, avec un moteur quatre cylindres de 2,0 litres fabriqué à la main et une technologie hybride performante.

Le SUV est équipé d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres construit à la main par AMG et doté d’un turbocompresseur à gaz d’échappement électrique.

La suspension AMG RIDE CONTROL et la direction à essieu arrière sont de série.

Disponible avec la technologie hybride de performance spécifique à AMG.

Avec le lancement du Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC+ 2024, le monde de l’automobile se dote d’un nouveau concurrent dans le segment des SUV performants. Ce nouveau modèle incarne la volonté de Mercedes-AMG d’intégrer puissance, luxe et technologie innovante dans un ensemble convaincant.

Sous le capot du GLC 43 4MATIC+ se trouve un moteur quatre cylindres de 2,0 litres « M139 » fabriqué à la main par AMG. Ce groupe motopropulseur (assez petit) génère une puissance remarquable de 416 chevaux, ce qui témoigne des prouesses techniques de Mercedes-AMG. Complété par un turbocompresseur électrique, ce moteur propulse le VUS de l’arrêt à 100 km/h en seulement 4,3 secondes. De plus, il peut atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. Ces chiffres font du GLC 43 4MATIC+ SUV un concurrent de taille dans le domaine des SUV hautes performances.

Les capacités dynamiques de ce VUS ne sont pas uniquement attribuées à son groupe motopropulseur. Le véhicule est également équipé de la suspension AMG RIDE CONTROL et d’une direction à essieu arrière. Ces améliorations optimisent les caractéristiques de maniabilité du VUS, garantissant une conduite équilibrée entre confort et contrôle, quelles que soient les conditions de conduite, selon Mercedes-Benz.

En réponse à l’intérêt croissant de l’industrie automobile pour le développement durable, le GLC 43 4MATIC+ est équipé d’une technologie hybride de performance spécifique à AMG. Cette caractéristique innovante utilise l’énergie électrique pour complémenter le moteur à combustion, offrant ainsi une hausse des performances tout en améliorant l’efficacité énergétique.

À l’extérieur, le GLC 43 4MATIC+ arbore le langage stylistique distinctif d’AMG. L’esthétique du véhicule allie des éléments sportifs à une touche de luxe. Ce design se caractérise par des éléments tels que des freins haute performance, des jantes en alliage léger, une calandre spécifique à AMG et une jupe avant avec des lamelles sur les prises d’air. Ces éléments contribuent à lui conférer une allure à la fois dynamique et élégante.

À l’intérieur, le GLC 43 4MATIC+ offre un environnement à la fois luxueux et centré sur le conducteur. Des matériaux de haute qualité et un design sportif créent un intérieur aussi confortable qu’attrayant. Le véhicule est équipé d’un écran haute résolution et d’un système d’infodivertissement avancé, offrant au conducteur et aux passagers une expérience connectée et divertissante.

La commodité est un autre aspect non négligeable du GLC 43 4MATIC+. Avec un intérieur spacieux et des sièges adaptables, le véhicule offre suffisamment d’espace pour les passagers et le chargement. De plus, il offre une gamme de caractéristiques de sécurité, y compris des systèmes avancés d’aide à la conduite.

La technologie avancée du véhicule s’étend à son interface utilisateur. Avec le système d’infodivertissement MBUX, les utilisateurs bénéficient d’un assistant intelligent qui s’adapte à leurs besoins et à leurs préférences, ajoutant une touche personnalisée à leur expérience de conduite.

Alors que nous attendons avec intérêt son arrivée dans les salles d’exposition canadiennes au premier trimestre 2024, le VUS GLC 43 4MATIC+ représente l’engagement de Mercedes-Benz à offrir des véhicules qui allient performance, luxe et technologie de pointe. Les prix suivront probablement dans les mois à venir.