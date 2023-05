Mercedes-Benz Canada annonce un PDSF de 58 900 $ pour le tout nouveau GLC 300 4MATIC VUS

Le prix du GLC 300 4MATIC VUS est fixé à 58 900$, pour une commercialisation prévue en juin 2023.

Le VUS offre des améliorations notables, un design dynamique et un système d’infodivertissement MBUX amélioré.

Cinq ensembles personnalisés sont disponibles, et le GLC 300 4MATIC Coupé sortira à l’hiver 2023.

Mercedes-Benz Canada a dévoilé le PDSF du très attendu GLC 300 4MATIC VUS. Le nouveau modèle, annoncé précédemment avec une série de caractéristiques et d’améliorations impressionnantes, a été confirmé au prix de 58 900 $. Prévue pour juin 2023, cette annonce solidifie le positionnement du GLC 300 4MATIC VUS sur le marché canadien.

D’importantes améliorations ont été apportées à l’équipement de série du GLC 300, renforçant ainsi son attrait pour les clients. Ces modifications positionnent le GLC comme un choix attractif dès le départ, développant une offre complète de fonctionnalités dès l’achat initial.

Le design du VUS arbore une allure plus dynamique et plus robuste, obtenue grâce à un accroissement de taille qui profite également au volume du coffre. La longueur supplémentaire du GLC 300 4MATIC VUS renforce non seulement son apparence, mais offre également une augmentation substantielle de l’espace de chargement, optimisant ainsi la fonctionnalité en même temps que l’esthétique.

Un autre point fort du GLC 300 4MATIC VUS est l’intégration de la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Cette avancée technologique offre une interface plus numérique et plus intelligente, améliorant l’expérience de l’utilisateur grâce à ses capacités raffinées.

Pour une expérience plus adaptée et personnalisée, Mercedes-Benz Canada propose cinq ensembles supplémentaires pour le tout nouveau GLC 300 4MATIC VUS :

L’ensemble Premium au prix de 3 875 $ offre une collection de caractéristiques pratiques et luxueuses, notamment des mises à jour du trafic en direct, la navigation MB, une caméra 360 et un capot transparent pour la navigation hors route. Parmi les autres éléments de confort, citons les seuils de porte éclairés, KEYLESS-GO, l’ouverture du coffre activée par le pied, l’assistance aux panneaux de signalisation et le toit ouvrant panoramique.

est disponible pour 3 650 $ supplémentaires, mais il nécessite l’achat préalable de l’ensemble Premium. Les améliorations comprennent l’intégration de la réalité augmentée pour la navigation et la technologie DIGITAL LIGHT. L’acoustique du véhicule est affinée grâce à des vitres isolantes contre la chaleur et le bruit, à un système audio ambiophonique 3D Burmester (incluant le streaming musical et la personnalisation du son), et à un affichage tête haute qui projette des informations relatives à la conduite sur le pare-brise. Au prix de 2 700 $, l’ensemble Intelligent Drive , qui nécessite également l’achat de l’ensemble Premium, se concentre sur l’amélioration des fonctions de sécurité et d’aide à la conduite du véhicule. Il comprend l’adaptation de la vitesse en fonction de l’itinéraire, l’assistance active aux angles morts, l’assistance active à la direction, l’assistance active au maintien de la trajectoire, l’assistance active à la limitation de vitesse, l’assistance active au changement de voie, l’assistance au braquage évasif PRE-SAFE PLUS, l’assistance active à l’arrêt d’urgence, l’assistance active à la distance DISTRONIC et l’assistance active à l’arrêt et au démarrage.

, proposée au prix de 3 400 dollars, transforme le VUS en lui donnant une allure et une sensation plus sportives. Les caractéristiques comprennent des palettes de changement de vitesse argentées, des jantes AMG de 19 pouces à 5 branches doubles, un volant sport, des tapis de sol AMG, un ensemble intérieur AMG comprenant des pédales sport en aluminium avec des crampons en caoutchouc, et un système de freinage sport. Cet ensemble comprend le Style de carrosserie AMG qui confère à l’extérieur une allure plus agressive. L’ensemble AMG Line with Night ajoute une esthétique plus sombre et plus menaçante pour un supplément de 3 900 $. Cet ensemble comprend toutes les caractéristiques de l’ensemble AMG Line, mais avec l’ajout d’éléments extérieurs en noir brillant, de jantes AMG de 19 po à 5 rayons jumelés en noir, de rails de toit noirs et d’un ensemble intérieur AMG avec pédales sport en aluminium et crampons en caoutchouc. Le système de freinage sport est également inclus dans cet ensemble.

Ces ensembles supplémentaires permettent aux clients de personnaliser leur GLC 300 4MATIC VUS en fonction de leurs besoins et préférences spécifiques, en améliorant à la fois les aspects esthétiques et fonctionnels du véhicule.

En plus du GLC 300 4MATIC VUS, Mercedes-Benz Canada a également annoncé la disponibilité prochaine du coupé GLC 300 4MATIC. La variante Coupé du GLC 300 devrait être commercialisée à l’hiver 2023. Cependant, les détails du prix du Coupé n’ont pas encore été divulgués.