La menace tarifaire pourrait remodeler la stratégie d’approvisionnement de Honda au Canada et au Mexique

Honda Motor Co. pourrait réorienter sa production vers ses usines canadiennes et mexicaines afin d’éviter d’éventuels droits de douane américains. Le constructeur automobile, qui s’approvisionne pour environ un tiers de ses véhicules américains dans ces deux pays, affirme qu’il prépare des contre-mesures si les nouvelles politiques commerciales américaines entrent en vigueur le mois prochain.

Modèles construits au Canada : CR-V, Civic

L’usine Honda d’Alliston (Ontario) produit le multisegment compact CR-V et les berlines et hayons Civic pour le marché nord-américain. Le CR-V est l’un des modèles les plus vendus de Honda aux États-Unis.

Modèles construits au Mexique : HR-V, Fit, CR-V



Au Mexique, Honda exploite deux usines d’assemblage. L’usine de Celaya produit le crossover sous-compact HR-V et la voiture sous-compacte Fit, tandis que l’usine d’El Salto construit des unités supplémentaires du CR-V.

Environ un tiers des véhicules Honda vendus aux États-Unis proviennent de ses usines canadiennes et mexicaines. Honda indique qu’elle étudie les ajustements à apporter à sa chaîne d’approvisionnement afin d’atténuer les effets potentiels des droits de douane proposés par les États-Unis. L’entreprise n’a pas divulgué de mesures spécifiques, mais a souligné qu’elle suivait de près l’évolution de la politique commerciale.