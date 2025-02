Malgré la menace de tarifs américains, Toyota promet un avenir à long terme au Canada

Le PDG de Toyota Canada souligne un legs de 60 ans et son engagement futur face à d’éventuels tarifs commerciaux américains

Toyota Canada confirme la poursuite de ses opérations malgré d’éventuels tarifs de 25 % des États-Unis menaçant le secteur automobile nord-américain

La présence de l’entreprise au Canada depuis 60 ans inclut une infrastructure solide et un écosystème de talents à l’échelle nationale

Les projets d’avenir se concentrent sur des solutions de mobilité durable tout en maintenant une offre de véhicules diversifiée

Toyota Canada a réaffirmé son engagement à maintenir ses opérations dans le pays, quelles que soient les mesures commerciales potentielles des États-Unis, soulignant sa présence bien ancrée dans le paysage automobile canadien. Cette déclaration survient alors que le secteur automobile nord-américain fait face à l’incertitude concernant des tarifs proposés de 25 % sur les importations de voitures canadiennes aux États-Unis.

Six décennies de fabrication canadienne génèrent un impact économique annuel de 8,5 milliards de dollars

Cyril Dimitris, président et PDG de Toyota Canada, a insisté sur la présence établie de l’entreprise dans le pays lors d’un événement de l’industrie précédant le Salon international de l’auto du Canada 2025. « Toyota est présent au Canada depuis 60 ans et nous avons construit un incroyable écosystème de talents et d’infrastructure à travers le pays », a déclaré Dimitris. « Nous sommes tissés dans le tissu de la société canadienne, et nous sommes là pour le long terme, quoi qu’il nous arrive comme défis. »

La position du constructeur automobile émerge au milieu de discussions commerciales complexes entre le Canada et les États-Unis, le gouvernement américain envisageant de nouveaux tarifs sur les produits automobiles importés du Canada et du Mexique. Les mesures proposées, temporairement suspendues jusqu’au début de mars 2025, ont suscité des réactions de divers intervenants de l’industrie et de responsables gouvernementaux.

Tout en reconnaissant les discussions commerciales en cours, Dimitris a maintenu une perspective tournée vers l’avenir concernant les opérations canadiennes de Toyota. « Pour l’instant, aucune politique tarifaire n’a été officiellement annoncée, donc nous ne allons pas spéculer, » a-t-il déclaré, ajoutant que l’entreprise aurait besoin de temps pour examiner les nouvelles politiques et évaluer leur impact potentiel sur l’industrie et les consommateurs.

La stratégie future de Toyota Canada se concentre sur l’expansion de ses solutions de mobilité et le maintien de la diversité de ses produits. Selon Dimitris, l’entreprise prévoit de se concentrer sur des solutions de mobilité durable tout en continuant à offrir une variété d’options de véhicules sous les marques Toyota et Lexus.

Le gouvernement canadien a annoncé des mesures de représailles potentielles, y compris des tarifs de 25 % sur des produits américains d’une valeur de 30 milliards de dollars canadiens, si les États-Unis mettent en œuvre leurs tarifs automobiles proposés. La situation continue d’évoluer à mesure que les négociations se poursuivent entre les deux nations, avec des implications pour la chaîne d’approvisionnement automobile intégrée nord-américaine.

Les ventes record de Toyota mettent en lumière la force du marché canadien

La position de Toyota Canada sur le marché montre une résilience remarquable, avec des chiffres de ventes records soutenant son engagement envers le marché canadien. Le constructeur automobile a atteint un record de ventes corporatives de 238 933 véhicules en 2024, marquant une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente.

L’effort d’électrification capte la moitié des ventes totales

Dans un virage significatif vers la mobilité durable, Toyota Canada a rapporté 117 528 ventes de véhicules électrisés en 2024, représentant une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente et près de 50 % des ventes totales. Les véhicules zéro émission ont montré une croissance particulièrement forte, avec 26 385 unités vendues, marquant une augmentation de 59 % par rapport à 2023.

L’entreprise maintient sa position de seul constructeur automobile à gamme complète de l’industrie, offrant 39 modèles distincts à travers ses marques Toyota et Lexus. La gamme complète comprend 23 modèles Toyota et 16 véhicules Lexus, couvrant plusieurs options de motorisation dont l’essence, l’hybride (HEV), l’hybride rechargeable (PHEV), l’électricité par batterie (BEV) et les technologies à hydrogène (FCEV).

La forte présence de Toyota au Canada est évidente, avec des produits divers et une demande croissante de la part des consommateurs. L’augmentation des ventes de véhicules électrisés reflète l’accent mis par l’entreprise sur la mobilité durable et la variété pour les consommateurs canadiens.