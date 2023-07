La McLaren Artura transformée en œuvre d’art dans le cadre d’une collaboration avec Cevin Parker

McLaren fait équipe avec le célèbre artiste Cevin Parker pour concevoir un habillage unique pour l’Artura, combinant une technologie de pointe avec l’art abstrait vibrant.

L’ Artura bénéficie d’un couple instantané grâce à son moteur électrique, d’un puissant moteur V6, d’un 0 à 100 km/h en 3,0 secondes et d’une vitesse maximale de 328 km/h.

McLaren Automotive, le constructeur britannique de supercars de luxe, s’est associé à l’artiste allemand de renom Cevin Parker pour une collaboration exclusive, qui a donné naissance à un design unique pour la supercar hybride McLaren Artura.

Cevin Parker, artiste abstrait autodidacte basé à Berlin, est de plus en plus reconnu pour ses œuvres d’art contemporaines et a récemment présenté son talent lors de l’exposition IncubARTor à Hambourg, en Allemagne. L’Artura, la première supercar hybride brancheable haute performance de série de McLaren, représente un mélange d’art et de technologie future, comme le reflète son nom – une combinaison d' »art » et de « futur ». La voiture illustre l’intégration d’une technologie de pointe et d’éléments de design remarquables.

La McLaren Artura est une supercar hybride puissante et performante, qui associe le couple instantané de son moteur électrique à un puissant moteur V6 pour offrir une expérience de conduite exaltante. Sa silhouette élégante et aérodynamique s’inspire de l’art moderne, ce qui en fait une canevas idéal pour la collaboration avec Cevin Parker, selon McLaren.

La collaboration entre McLaren et Cevin Parker a donné naissance à une œuvre d’art qui sera présentée lors de prestigieux événements de l’industrie automobile et du marché de l’art tout au long de l’année. Des images de l’Artura unique dans des lieux inspirants de Berlin, sélectionnés par Parker, seront affichées pour captiver les spectateurs avec la fusion de l’art et de la technologie automobile.

Bastian Luehmann, directeur de marché pour l’Europe centrale chez McLaren Automotive, s’est réjoui de cette collaboration exclusive avec Cevin Parker, reconnaissant le talent extraordinaire de l’artiste et sa profonde compréhension de l’art. La combinaison de violet et de jaune utilisée par Parker symbolise la créativité, l’individualité, l’énergie et l’optimisme – des qualités qui résonnent avec la personnalité dynamique de l’Artura.

Parker a partagé son enthousiasme pour le projet, exprimant sa joie de combiner ses deux plus grandes passions – l’art et les supercars – dans le cadre d’une collaboration avec McLaren. Il est impatient de voir la réaction du public à leur projet commun.