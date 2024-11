La Lexus IS 2025 est lancée au Canada avec une gamme élargie pour son 25e anniversaire 

La gamme Lexus IS 2025 comprend 11 versions avec des groupes motopropulseurs à traction intégrale et à propulsion à partir de 48 258 $. Le nouvel ensemble d’apparence spéciale IS 500 comprend une peinture jaune flamboyante exclusive et des jantes BBS. Le système de sécurité Lexus Safety System+ 2.5 est de série sur tous les modèles, et des options technologiques avancées sont disponibles.



Lexus a lancé la berline sport de luxe IS 2025 au Canada, marquant ainsi le 25e anniversaire du modèle. La gamme mise à jour comprend 11 versions articulées autour de trois groupes motopropulseurs distincts, des caractéristiques supplémentaires, des options de performance et un nouveau groupe d’apparence spéciale IS 500 en édition limitée. Le prix de la Lexus IS 2025 commence à 48 258 $.

Les variantes IS 300 AWD et IS 350 AWD sont équipées de moteurs V6 de 3,5 litres associés à une transmission automatique à six rapports et au système de traction intégrale à couple dynamique de Lexus. Les puissances vont de 260 ch pour l’IS 300 à 311 ch pour l’IS 350. Pour des performances plus élevées, l’IS 500 est équipé d’un moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres capable de générer 472 ch et 394 lb-pi de couple, et d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

Le design de la Lexus IS 2025 a été revu avec un bouclier avant audacieux, des lignes de caractère marquées et une barre lumineuse arrière en forme de L. Les modèles spécifiques sont dotés d’améliorations telles que des feux de position et des feux de signalisation. Certains modèles bénéficient d’améliorations telles que le groupe de maniabilité dynamique, la suspension adaptative et les jantes forgées BBS actualisées. À l’intérieur, la berline peut accueillir cinq passagers grâce à des sièges garnis de NuLuxe et à une technologie intuitive. Les équipements disponibles comprennent le système Lexus Interface, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, et les systèmes audio haut de gamme Mark Levinson en option avec jusqu’à 17 haut-parleurs.

La gamme IS comprend trois modèles IS 300 AWD, trois modèles IS 300 AWD F SPORT, deux modèles IS 350 AWD et trois modèles IS 500. Parmi ces dernières, la nouvelle IS 500 Special Appearance Package se distingue par des caractéristiques stylistiques uniques telles qu’un intérieur Ultrasuede avec surpiqûres jaunes, une peinture Flare Yellow exclusive et des jantes BBS forgées de 19 pouces.

Le système de sécurité Lexus Safety System+ 2.5, qui comprend des fonctions telles que la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et 10 airbags, est de série sur tous les modèles Lexus IS 2025. Les versions supérieures offrent des technologies d’aide à la conduite supplémentaires, telles que l’aide au stationnement et les capteurs de recul.

La Lexus IS 2025 est maintenant disponible à l’achat chez les concessionnaires du Canada.

Prix des modèles de la série Lexus IS 2025