La Jetta GLI 2024 marque son 40e anniversaire avec une version limitée

À l’occasion du 40e anniversaire de la Jetta GLI, Volkswagen of America lance une édition limitée de la célèbre berline de performance, la Jetta GLI 2024. En hommage à sa première année modèle, une série exclusive de 1 984 unités sera mise à la disposition des amateurs américains, insufflant une nouvelle vie à l’héritage de la Jetta GLI, autrefois affectueusement surnommée la « GTI avec un coffre ».

Le modèle en édition limitée arbore une carrosserie aux lignes pures, déclinée en trois teintes : gris pur, blanc pur et bleu émergent. Les couleurs contrastent avec les détails noirs et les garnitures rouges caractéristiques de la GLI, présentant une silhouette élégante avec des jantes noires de 18 pouces à dix branches, une calandre noire, des coques de rétroviseurs, des poignées de porte et un becquet.

L’intérieur est parsemé d’éléments distinctifs du 40e anniversaire. Chaque modèle est équipé de sièges en tissu moléculaire gaufré, unique à chaque véhicule, comme une empreinte digitale singulière. Le logo GLI et « 1984 » ornent les porte-gobelets gravés, tandis que les étiquettes des sièges et les seuils de porte avant portent l’inscription « GLI 40 ». Le volant arbore fièrement un clip « 40″ à six heures.

La Jetta GLI 2024 perpétue l’héritage d’une berline allemande performante et accessible. Elle est équipée d’un moteur turbocompressé EA888 de 2,0 litres développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, amplifié par des freins plus grands, un moniteur de performance Sport HMI, un différentiel à glissement limité à détection de couple VAQ à commande électronique et un blocage de différentiel électronique XDS, entre autres.

Cette édition du 40e anniversaire, dont le prix de vente est de 28 085 $, sera commercialisée dans le courant de l’été. L’Autobahn actuelle est proposée à partir de 31 980 $, ce qui fait de la GLI une véritable aubaine.

Pour ceux qui, au Canada, attendent leur chance de participer à la célébration, des informations seront bientôt annoncées. Nous pensons que le chiffre de 258 unités a une belle sonorité « coupleuse ». Et compte tenu de la stratégie de prix de VW au Canada, il est possible que la 40e soit un peu moins chère que le PDSF de base de la GLI « 23, qui est de 35 575 $.