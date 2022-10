La Jeep Wrangler ne sera plus offerte avec le moteur EcoDiesel dès l’année prochaine

Une dernière édition Farout fermera les carnets de commandes du moteur diesel 3,0 L.

L’EcoDiesel ne sera plus proposé avec le Ram 1500 l’année prochaine également.

Même s’il n’est pas le moteur le plus fiable, le V6 3.0 L EcoDiesel turbocompressé reste un moteur impressionnant. Malgré cela, il est rarement choisi par les amateurs de Wrangler, et compte tenu des réglementations sur les émissions et tout cela, Jeep a décidé de le retirer de sa liste de moteurs disponibles.

Dans la plus pure tradition de Stellantis/FCA, la fin d’un produit entraîne généralement des éditions spéciales ou finales. Pour célébrer la fin de l’EcoDiesel, Jeep proposera une version exclusive Farout qui comprendra un certain nombre de caractéristiques uniques et sera basée sur la populaire finition Rubicon.

Parmi les nombreux éléments, comme le rapporte Autoblog, il y aura une calandre noire brillante et un éclairage à D.E.L., un graphique de capot noir avec « 3,0 Diesel », des élargisseurs d’ailes High Line de la couleur de la carrosserie et des jantes bicolores à cinq branches. À l’intérieur, le Farout proposera des sièges en cuir noir avec des surpiqûres rouges, l’ensemble Temps Froid et de nombreuses aides à la conduite.

Avec le retrait du moteur EcoDiesel du menu du Wrangler et du Ram 1500 en 2023, cela laisse le Gladiator comme seul véhicule dans lequel il pourra être monté l’année prochaine. En supposant que Jeep n’annonce pas le contraire dans les semaines ou les mois à venir.

L’information Canadienne n’est pas encore disponible par contre nous présumons que le moteur sera retiré ici aussi.