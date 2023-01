La Jeep Cherokee 2023 se réduit à deux versions et perd son moteur V6

Il y avait sept gammes en 2022.

Le V6 de 3,2 litres n’est plus proposé.

2023 pourrait être la dernière année de production de l’actuel Cherokee.

La Jeep Cherokee actuelle a été commercialisée fin 2013 et a reçu un certain nombre de mises à jour et de nouvelles versions au fil des ans. Le Cherokee a connu un certain succès, mais l’intérêt s’estompe et le modèle fait face à un avenir incertain.

Pour l’année modèle 2023, la Jeep Cherokee abandonne cinq (sur sept) versions de 2022. De plus, le moteur V6 de 3,2 litres ne sera plus disponible. Ainsi, seuls les modèles Altitude 4×4 et Trailhawk 4×4 constitueront la gamme complète du Cherokee.

La version Altitude de base du Cherokee 2023 sera équipée d’un moteur 4 cylindres de 2,4 litres développant 180 ch et 171 lb-pi de couple. Tous les modèles sont équipés de série du système Jeep Selec-Terrain de contrôle de la traction, qui offre jusqu’à cinq modes personnalisés pour toutes les conditions (Auto, Snow, Sport, Sand/Mud ; le modèle Trailhawk est équipé du système Rock), d’une transmission automatique à neuf vitesses et du premier système de déconnexion de l’essieu arrière. Le Trailhawk sera équipé du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit une puissance étonnante de 270 ch et un couple de 295 lb-pi.

En outre, le Cherokee 2023 est un mélange parfait de style et de performance. Le design avant raffiné, notamment le bouclier avant, le capot, les phares D.E.L. haut de gamme, les feux de jour et les antibrouillards, contribuent tous à l’allure moderne du véhicule. Son capot en aluminium léger a évolué pour ressembler de près au nouveau style de la marque Jeep avec sa calandre en cascade caractéristique, tandis que les phares projecteurs bi-D.E.L. sont dotés d’un seul composant pour les feux de jour chic signature Cherokee.

À l’arrière, vous trouverez un composite léger ainsi qu’un hayon électrique mains libres disponible en option qui s’ouvre sur un vaste espace de chargement arrière. Et ce n’est pas tout, car tous les modèles Cherokee sont équipés de série du système Uconnect 4C, qui offre des fonctionnalités faciles à utiliser, comme une puissance de traitement accrue et des écrans tactiles dynamiques avec des graphiques haute résolution, ainsi que la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto et la navigation en option, un hotspot Wi-Fi 4G LTE, et bien plus encore.

Le responsable de la marque Jeep en Amérique du Nord, Jim Morrison, a déclaré que la prochaine génération du Cherokee sera « plus grande et meilleure que jamais ». Il ne reste plus qu’à savoir quelle sera la part de l’électrification.