La Honda N-One e: offrira 270 km d’autonomie pour moins de 20 000 € en Europe

Une citadine électrique inspirée des kei cars arrivera en Europe d’ici 2026

La Honda N-One e: propose 270 km d’autonomie, conçue pour les déplacements urbains.

Vendue sous la barre des 20 000 € (environ 32 000 CAD), elle coûte moins cher que la Honda e ou la Renault Twingo.

Son habitacle minimaliste propose, selon la version, un écran tactile, la conduite à une pédale et la recharge bidirectionnelle (V2L).

Honda a confirmé que sa microcitadine électrique, la N-One e:, entrera en production à l’automne 2025. Le constructeur prévoit la commercialiser sur les marchés européens à un prix inférieur à 20 000 € (environ 32 000 CAD). Dévoilée initialement au Japon, la N-One e: est une version électrique moderne de la N-One originale, elle-même une réinterprétation de la N360 de 1967 lancée en 2012.

Avec ses 3,4 mètres de long — à peine plus que l’empattement d’un VUS intermédiaire — et environ 1,48 mètre de large, la N-One e: respecte les normes japonaises des kei cars. Le modèle présenté ici annonce une version adaptée à l’Europe, qui devrait être un peu plus large et dotée d’un design rehaussé.

Son autonomie est estimée à 270 km selon le cycle WLTC (environ 240 km selon l’EPA). Bien que Honda n’ait pas encore confirmé les spécifications finales, on s’attend à ce qu’elle partage son groupe motopropulseur avec la N-Van e:. Cela comprendrait un moteur électrique de 64 chevaux, un couple de 162 Nm (120 lb-pi) et une batterie de 29,6 kWh. La prise de recharge est intégrée à la façade avant, laquelle est fabriquée à partir de matériaux recyclés. La voiture peut aussi alimenter des appareils externes grâce à sa capacité V2L et un adaptateur en option.

L’aménagement intérieur mise sur la simplicité et la fonctionnalité. Les versions de base n’ont pas d’écran central et utilisent des commandes physiques pour le climatiseur, le tout avec une planche de bord verticale épurée. Les versions mieux équipées comprennent un écran tactile de neuf pouces. L’habitacle propose des configurations de sièges polyvalentes, comme des sièges arrière rabattables à plat ou relevables vers le haut pour accueillir des objets plus volumineux — une approche inspirée des « sièges magiques » vus dans les anciennes Honda Fit et HR-V de première génération.

La N-One e: sera positionnée comme une solution économique dans le segment en pleine croissance des petits véhicules électriques. Elle rivalisera avec les futures versions électriques de la Renault Twingo et de la Dacia Spring, attendues elles aussi en 2026, en Europe et ailleurs.

Malheureusement, ce genre de voiture arrivera en Amérique du Nord le jour où l’enfer gèlera en pleine canicule estivale.