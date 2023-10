Honda présente le N-Van e : Un véhicule électrique pouvant alimenter des appareils ménagers domestiques

Honda a dévoilé les détails de son N-Van e électrique, offrant une autonomie de 210 kilomètres et la capacité d’alimenter des appareils ménagers domestiques.

Honda a récemment dévoilé des informations sur son N-Van e électrique, projetant une impressionnante autonomie de 210 kilomètres. Ce véhicule innovant, adapté à la fois pour un usage commercial et quotidien, se distingue par sa capacité véhicule-à-maison (V2H), son aménagement intérieur adaptable et son rôle en tant que source d’énergie portable.

Dans un effort de transition vers l’électrification, Honda a lancé ce projet. L’extérieur de la version électrique ressemble fortement au Honda N-Van traditionnel, bien qu’il soit doté d’un pare-chocs fabriqué à partir de matériaux recyclés. De manière innovante, Honda a placé une batterie plus petite sous le plancher de la fourgonnette. Cela garantit non seulement un intérieur spacieux, mais offre également une base basse et plate. De plus, la conception améliore l’espace de chargement en permettant aux sièges arrière et passager de se rabattre à plat. Pour faciliter le chargement, le pilier central habituel du côté passager a été supprimé, marquant une déviation par rapport aux designs de véhicules conventionnels comme la N-Van a essence.

En termes de performance, le N-Van e vise à offrir une autonomie de 210 kilomètres, le rendant adapté pour les trajets plus urbains. Un mode ECON est disponible pour économiser davantage d’énergie en modérant l’utilisation de la climatisation et de la pédale d’accélérateur. Les acheteurs potentiels auront le choix entre trois finitions distinctes : L4, FUN et L2. Selon la finition choisie, le fourgon peut être équipé de fonctionnalités avancées telles que le Honda SENSING ADAS et des phares halogènes multi-réflecteurs.

Au-delà de sa fonction principale de transport, le N-Van e sert également d’unité d’énergie mobile. Avec une sortie de 1 500 W, il peut alimenter des outils et des appareils ménagers via un port externe. En cas d’urgence, il peut même alimenter des appareils ménagers lorsqu’il est connecté à une alimentation externe à domicile.

Initialement, Honda avait indiqué un prix d’environ 7 000$ pour le fourgon électrique, mais l’entreprise a maintenant confirmé un prix de 10 000$. Prévu pour un lancement au printemps au Japon, des tests rigoureux sont en cours pour vérifier son autonomie, la fiabilité de la batterie et les performances générales. Pour susciter davantage l’intérêt des amateurs, Honda prévoit d’exposer un prototype lors du prochain Japan Mobility Show.