La gamme Wagoneer dit adieu au moteur V8 en 2024

Le V8 HEMI sera beaucoup moins présent en 2024 au sein des marques du groupe.

Le duo de moteurs 6-en-ligne est moins énergivore.

Il n’y aura que ces deux moteurs disponibles sous le capot de la gamme Wagoneer.

Cette annonce était attendue, mais voilà, c’est désormais officiel : les deux utilitaires pleine grandeur de Jeep, le Wagoneer et le plus luxueux Grand Wagoneer, ne seront plus offerts avec les moteurs V8 HEMI, soit le 5,7-litres dans le Wagoneer et le bloc de 6,4-litres dans le Grand Wagoneer.

Le constructeur a confirmé la nouvelle à l’approche de l’année-modèle 2024. C’est donc de dire que les deux représentants de Jeep dans le créneau supérieur seront exclusivement propulsés par des mécaniques à six cylindres en ligne.

La nouvelle gamme de moteurs 6-cylindres en ligne biturbo Hurricane d’une cylindrée de 3,0-litres sera donc l’unique choix pour les quatre variantes de ces utilitaires géants. Rappelons que le Wagoneer et le Grand Wagoneer sont également disponibles en version allongée (Wagoneer L et Grand Wagoneer L).

Les deux nouveaux moulins, en plus d’être plus écoénergétiques que leurs équivalents V8, démontrent un potentiel intéressant avec des spécifications respectives de 420 chevaux et 468 lb-pi dans les livrées moins cossues et de 510 chevaux et 500 lb-pi. Les deux engins travaillent toujours de concert avec l’unité automatique à huit rapports qui était déjà en service avant l’arrivée de ces deux nouveaux moteurs.

Le retrait des deux moteurs V8 n’est pas surprenant, puisque déjà, du côté de la division Ram, la haute direction a déjà confirmé que l’année-modèle 2025 du pickup Ram 1500 allait accueillir les deux nouveaux blocs 6-cylindres turbo.

Il sera toutefois intéressant de voir si le quatuor d’utilitaires pleine grandeur de Jeep héritera du groupe motopropulseur électrique avec prolongateur d’autonomie fraichement dévoilé pour la gamme de camionnettes légères. Dans cette application, c’est le moteur V6 Pentastar de 3,6-litres qui joue le rôle de génératrice lorsque le bloc de batteries a besoin d’énergie.

Puisque le Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer partage sa plateforme avec le Ram 1500, il ne serait pas surprenant que ce passage à une motorisation électrifiée se transpose du côté des gros véhicules Jeep d’ici un ou deux.

On verra bien ce que nous réserve l’avenir dans le camp Jeep, la marque qui a déjà confirmé son souhait de devenir une marque 100 % électrique, à l’instar du reste du groupe Stellantis.

Bref, pour les amoureux du moteur V8 HEMI, il n’est peut-être pas trop tard pour mettre la main sur un exemplaire 2023 d’une ou l’autre des versions de la gamme Wagoneer.