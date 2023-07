La Ford Maverick 2024 ne serait plus équipée d’un moteur hybride de série

Ford échangerait des moteurs de base pour répondre à la demande

Les commandes de Maverick 2024 seront ouvertes dans le courant du mois

Selon un nouveau rapport, Ford remplacera le moteur de base du pick-up compact Maverick pour 2024. Le Ford Maverick 2024 n’aura plus de moteur hybride comme option par défaut, et sera remplacé par un moteur à essence.

La nouvelle, rapportée par Ford Authority, n’est pas le changement substantiel du Ford Maverick que l’on pourrait croire à première vue. Il n’y a pas de nouveaux moteurs, et aucun n’est supprimé. Mais le rapport indique que Ford fait du quatre cylindres Ecoboost 2,0 L le moteur standard et fait du système de propulsion hybride 2,5 L une option gratuite. Auparavant, le 2.5 L était de série, mais le 2.0 était une option gratuite.

L’explication est simple et nous l’avons souvent entendue au cours des trois dernières années : la chaîne d’approvisionnement. Ford aurait des difficultés à se procurer suffisamment de moteurs hybrides pour répondre à la demande.

Au cours de l’année modèle 2023, Ford disait déjà à ses clients qu’en optant pour l’Ecoboost au lieu de l’hybride, leurs camions seraient construits et livrés plus rapidement.

Ce changement ne devrait concerner que les acheteurs américains, et non les clients canadiens. En effet, en Amérique, le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres est proposé avec une traction avant. Au Canada, l’Ecoboost est uniquement à traction intégrale, et l’hybride 2,5 litres ne fait tourner que les roues avant dans les deux pays.

Les commandes pour le pick-up Ford Maverick 2024 devraient être ouvertes dans quelques semaines, avec des livraisons plus tard dans l’année.