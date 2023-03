La Fisker Ocean 2023 obtient une autonomie officielle de 440 miles selon la norme WLTP

Cela lui confère le titre de VUS électrique avec la plus grande autonomie.

Ce chiffre concerne la version Extreme.

Cela fait un peu plus de quatre ans que Fisker fait discrètement parler d’elle, depuis que les premières images et les premiers détails sur le VUS Ocean ont commencé à circuler. Dès le début, l’intérêt pour le VUS électrique haut de gamme a été élevé. Le configurateur a été mis en ligne au début de l’année avec des informations sur les prix et l’autonomie prévue.

La Fisker Ocean Sport de base, qui coûte 37 499 dollars américains en 2023, a une autonomie indiquée de 250 miles. Ce chiffre a été obtenu à l’aide de simulations créées à partir des normes EPA. Les mêmes étapes ont été suivies pour estimer l’autonomie de 340 miles de la version Ultra à 49 999 $ et l’autonomie de 350 miles de la version Extreme à 68 999 $.

L’histoire ici est que l’autonomie estimée WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – qui ne s’applique pas à l’Amérique du Nord…) pour l’Extreme est un impressionnant 440 miles, comme l’a rapporté Autocar. Comme nous le savons, les chiffres de la WLTP sont généralement plus généreux que les estimations de l’EPA, mais cet écart (350 contre 440) semble extrême… Par exemple, le chiffre d’autonomie du Sport selon la WLTP est de 275 miles contre les 250 estimés par Fisker.

Il n’est pas rare que les constructeurs automobiles minimisent les estimations d’autonomie, car les chiffres les plus élevés font toujours les gros titres. Et nous pensons que c’est exactement ce qu’a fait Fisker. Nous ne serons pas surpris d’apprendre que la cote EPA de l’Ocean Extreme, qui n’a pas encore été communiquée, est bien plus proche de 400 miles que des 350 suggérés.

En définitive, le nouveau Fisker Ocean devrait devenir le nouveau roi de l’autonomie des VUS. À noter que la meilleure autonomie de la Tesla Model Y est de 330 miles (338 miles pour la Model X) pour la version Long Range.