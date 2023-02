Fisker dit que son camion Alaska aura des éléments uniques et donne un avant-goût du PEAR

La compagnie veut que son camion ait des caractéristiques jamais vues sur ce type de véhicules.

De nouvelles images montrent d’avantage du design du VUS PEAR.

Fisker dit aussi que les tests EPA et WLTP montrent que l’Ocean pourrait avoir plus d’autonomie que prévu.

Le PDG de Fisker avait beaucoup de choses à dire lors de la récente présentation des résultats financiers du jeune constructeur automobile.

En effet, le dirigeant a révélé plus de détails sur trois modèles à venir, dont le pick-up Atlas, le VUS compact PEAR et l’Ocean déjà dévoilé.

En commençant par l’Alaska, Fisker affirme vouloir être présent sur tous les segments du marché afin de vendre un million de véhicules par an à terme.

C’est pourquoi l’entreprise espère profiter de la popularité croissante des pick-up électriques avec ce modèle qui sera basé sur le VUS Ocean.

Cela signifie qu’il ne sera probablement pas aussi robuste et capable que des modèles tels que le Ford F-150 Lightning ou les prochains Scout EV de Volkswagen, mais il devrait tout de même susciter l’intérêt du marché.

Selon le dirigeant, ce camion «style de vie» pourrait être plus léger et plus efficace que tout autre pick-up électrique dans le monde.

Le partage d’une plateforme avec l’Ocean permettra également de commercialiser l’Alaska beaucoup plus rapidement que si l’entreprise devait développer un châssis entièrement nouveau juste pour ce modèle.

Fisker affirme également que chaque nouveau modèle comprendra au moins quatre caractéristiques uniques. En ce qui concerne l’Alaska, le PDG a seulement déclaré que ces caractéristiques seront « étonnantes » et jamais vues auparavant sur le marché des camions.

Lors du même événement, la société a également dévoilé de nouvelles images pour le VUS compact PEAR, qui présente une forte ressemblance avec l’Ocean, notamment à l’avant.

L’arrière est plus distinctif avec ses feux arrière rectangulaires qui encadrent toute la lunette arrière, et le profil latéral montre une ligne de fenêtre unique.

Peu de détails sont connus sur ce modèle pour le moment, si ce n’est qu’il devrait démarrer à 29 900 dollars aux États-Unis, que la variante supérieure devrait avoir une autonomie de plus de 300 miles (483 kilomètres) et que la société a actuellement plus de 5 600 réservations.

En outre, Fisker affirme que les tests d’homologation aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe sont presque terminés pour l’Ocean, qui devrait commencer à être livré plus tard cette année.

Fait intéressant, ces tests EPA et WLTP ont révélé que l’Ocean pourrait avoir plus d’autonomie que ce que le constructeur avait annoncé, les chiffres officiels atteignant jusqu’à 579 kilomètres au lieu de 563.

Pour l’instant, Fisker affirme avoir 56 prototypes sur la route et des réservations pour 65 000 versions de production.

Source : Carscoops