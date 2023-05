La Fiat 600 EV photographiée lors du tournage d’une publicité

Le tout dernier véhicule électrique de Fiat fut photographié sur la route en Italie.

La 600 EV devrait partager la plateforme de la Jeep Avenger.

La Fiat 600 vient d’être aperçue complètement découverte. Plusieurs photos de la nouvelle Fiat ont été capturées et postées par l’utilisateur CocheSpias sur Instagram. Un photographe à l’œil aiguisé a photographié la dernière Fiat EV pendant que la société tournait ce qui semble être une publicité. Sur place, en Italie.

Il s’agit du modèle qui devrait remplacer l’élégant crossover compact de Fiat. Ce modèle s’appelle désormais 500X, mais l’astucieuse plaque d’immatriculation personnalisée de Fiat laisse deviner le nouveau nom 600.

Le style ne s’éloigne guère de ce que nous avons déjà vu chez Fiat. Le nez est très proche de celui de la Fiat 500e de 2024, en particulier avec son panneau d’occultation des feux et la bande d’accentuation à D.E.L. sous les feux. À l’arrière, le style de la voiture reste très proche de celui de l’actuelle 500x. Fiat a un peu arrondi les courbes et apporté quelques légères modifications, et c’est à peu près tout.

La 600 de Fiat devrait partager sa plateforme avec le premier EV de Jeep, l’Avenger. Nous n’avons pas encore les spécifications de Fiat, mais la Jeep Avenger offre 156 ch, jusqu’à 400 km d’autonomie électrique selon le cycle d’essai WLTP, et une puissance de charge pouvant atteindre 100 kW.

Alors que la Jeep tente d’être un tout-terrain robuste comme le reste de la gamme de cette marque, nous ne nous attendons pas à cela de la part de Fiat. La 600 est un véhicule urbain, et sa forme plus élégante ainsi que l’absence d’équipement tout-terrain pourraient lui conférer une plus grande autonomie. La même plateforme sera également utilisée pour l’Opel Mokka, la DS 3 et la Peugeot 2008. La Fiat devrait être construite dans l’usine Stellantis de Tychy, en Pologne.