La division Model e va perdre de l’argent en 2023 selon Ford

Le géant de l’automobile américaine prévoit enregistrer des pertes de l’ordre de trois milliards de dollars américains en 2023. Précisons qu’il s’agit tout de même de la division Model e, Ford qui a séparé son entreprise en trois entités l’an dernier.

En effet, les deux autres entreprises de la firme de Dearborn, Ford Pro et Ford Blue, sont quant à elles profitables, le constructeur qui prévoit même des profits (avant intérêts et impôts) de près de sept milliards de dollars pour Ford Blue. Ford Pro, de son côté, devrait en principe enregistrer des profits de près de six milliards de dollars en 2023.

Cette annonce n’a rien d’étonnant, l’entité Ford Model e qui doit composer avec la réalité d’une nouvelle compagnie – ou startup si vous préférez l’expression populaire et anglophone – qui doit constamment investir de grosses sommes pour la construction d’usines de batteries et d’usines d’assemblage, notamment. Dans les cas des usines qui sont transformées pour la production de véhicules électriques, il y a aussi des investissements à faire. Et ce n’est pas tout, le développement de tous ces nouveaux VÉ coûte très cher et comme l’industrie se retrouve dans cet important virage électrique, ce phénomène de pertes financières massives ne risque pas de s’estomper rapidement.

La bonne nouvelle pour Ford, c’est que ses deux autres divisions vont bien par les temps qui courent. La division Ford Pro s’occupe de cette clientèle intéressée aux véhicules commerciaux, tandis que pour Ford Blue, la gamme actuelle de véhicules équipés de motorisations thermiques continue d’engranger les profits pour Ford.

Le directeur financier de Ford, John Lawler, s’est toutefois montré rassurant, ce dernier qui estime que le constructeur devrait s’approcher du seuil de la rentabilité de la marge de contribution pour ses véhicules électriques en 2023. Avec une capacité de production bonifiée – Ford prévoit assembler 600 000 véhicules électriques annuellement d’ici la fin de l’année, tandis que d’ici 2026, le but serait de produire deux millions de véhicules par année.

Avec une capacité accrue, l’entité électrique de Ford devrait y arriver. Et avec les deux autres divisions profitables, notamment Ford Pro qui veut multiplier la production de son fourgon commercial, le Ford E-Transit, et l’arrivée d’une nouvelle génération du camion Super Duty, les profits devraient suivre.