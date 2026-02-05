La crise de l’abordabilité redéfinit les ventes automobiles au Canada; les concessionnaires s’intéressent aux véhicules reconstruits

La flambée des coûts, la réduction des options neuves abordables et l’évolution des attentes des consommateurs transforment la façon dont les Canadiens achètent — ou renoncent — à l’automobile.

Les paiements mensuels moyens pour un véhicule neuf au Canada ont dépassé 800 $ en 2025.

55 % des contrats de location s’étendent sur 84 mois ou plus.

La demande pour les VUS sous-compacts a augmenté à mesure que les acheteurs descendent en gamme.

Les concessionnaires explorent prudemment les véhicules à titre de propriété marqué ou reconstruit afin de combler les lacunes d’inventaire.

Le marché automobile canadien montre des signes de tension structurelle, alors que les prix des véhicules neufs et les conditions de financement dépassent les attentes des acheteurs. La combinaison de paiements mensuels élevés et de la disparition d’options d’entrée de gamme abordables dissuade un nombre croissant de Canadiens — en particulier les jeunes consommateurs — d’accéder à la propriété automobile, voire les en écarte complètement.

Les paiements mensuels moyens pour un véhicule neuf ont dépassé 800 $ en 2025, selon J.D. Power Canada, malgré des données de sondage de Deloitte indiquant que 60 % des consommateurs s’attendaient à dépenser moins de 500 $ par mois. Ce décalage est accentué par l’allongement des durées de location : 54,7 % des nouveaux contrats de location au Canada s’étendent désormais sur 84 mois ou plus, bien au-delà du maximum de 60 mois privilégié par la majorité des acheteurs et de la durée des garanties de base.

Les acheteurs de véhicules neufs de moins de 35 ans ne représentaient que 19,5 % du marché en 2025, en baisse par rapport à 25 % en 2021, selon J.D. Power. Ce recul signale un risque à long terme pour les constructeurs, qui ont historiquement compté sur une exposition précoce à la marque pour bâtir la fidélité au fil du temps. Alors que les prix des véhicules continuent d’augmenter, de nombreux consommateurs se rabattent sur des segments à plus faible marge, notamment les VUS sous-compacts, qui ont enregistré une hausse de trois points de pourcentage en 2025.

La fracture en matière d’abordabilité se creuse également. Baris Akyurek, vice-président, données et intelligence chez AutoTrader.ca, a souligné des tendances observées dans les données de financement automobile de 2025 qui reflètent une reprise économique en forme de K : les acheteurs plus fortunés continuent d’acheter des véhicules neufs, tandis que ceux ayant un crédit non privilégié quittent de plus en plus le marché.

« Les voitures se vendent toujours, mais… il y a de grandes différences quant à ce que chacun peut se permettre », a déclaré Akyurek.

Les concessionnaires, pour leur part, subissent une pression croissante pour justifier les étiquettes de prix auprès de clients aux budgets limités. Aux prix élevés s’ajoutent les coûts de stationnement, d’assurance et d’entretien, ce qui rend la propriété automobile non viable pour de nombreux résidents urbains.

Confrontés à des prix élevés et à un bassin de véhicules d’occasion abordables en diminution, certains concessionnaires franchisés envisagent désormais de vendre au détail des véhicules dont le titre de propriété est marqué, ou reconstruit — une catégorie qu’ils évitaient depuis longtemps. Les assureurs déclarent de plus en plus de véhicules pertes totales en raison de dommages à des systèmes électroniques complexes ou de la hausse des coûts de réparation, même lorsque les véhicules sont autrement réparables. Ces véhicules, généralement vendus aux enchères de véhicules accidentés, sont désormais examinés de plus près par des concessionnaires à la recherche d’inventaire à moindre coût.

Le marché de détail demeure prudent à l’égard de cette pratique. Plus important encore, à titre de consommateurs, assurez-vous de demander l’ensemble de l’historique et de la documentation relative aux réparations lorsque vous envisagez l’achat d’un véhicule d’occasion.

Source: Automotive News