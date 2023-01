La Corvette E-Ray sera dévoilée le 17 janvier prochain

La nouvelle variante hybride sera munie d’un rouage intégral

Le moteur thermique sera un V8

Les freins en carbone-céramique seront disponibles.

Depuis son arrivée sur le marché, la Chevrolet Corvette Stingray à moteur central – celle qu’on surnomme également C8 – change la donne à tous les niveaux. Cette huitième du nom a non seulement fait passer la voiture sport à un autre échelon avec cette configuration de supervoiture, mais l’histoire est loin d’être terminée.

En effet, dès le 17 janvier prochain, les amateurs vont pouvoir découvrir une Corvette qui n’a absolument rien à voir avec le passé du modèle. Baptisée Corvette E-Ray, la nouvelle variante de la Chevrolet la plus racée va passer en mode hybride, ce qui veut dire qu’il y aura plus que le simple moteur V8 pour propulser la voiture.



On peut croire qu’il y aura au moins un moteur électrique supplémentaire pour faire de la Corvette E-Ray la première de l’histoire avec un rouage intégral, une recette qui avait été utilisée par l’Acura NSX dont la production a pris fin il y a quelques semaines à peine.

D’ailleurs, la vidéo publiée par le constructeur sur les réseaux sociaux montre une Corvette dans la neige, ce qui garantit ou presque la présence de quatre roues motrices à bord de cette autre variante de la voiture sport américaine. On ne connaît pas encore les chiffres de puissance, mais il est permis de croire que cette E-Ray sera aussi endiablée que la récente Z06. Qui plus est, une image de l’outil de configuration a coulé sur le site web de la marque (avant d’être retirée), elle qui montrait une voiture étrangement similaire à la Z06, du moins au niveau de la carrosserie élargie.

Ce qu’il faut retenir, c’est que cette nouvelle E-Ray sera plus « agressive » que la Corvette Stingray régulière. La présence des freins en carbone-céramique confirment aussi le caractère plus poussé de cette variante.

En revanche, la Corvette E-Ray pourrait bien devenir la meilleure amie des conducteurs qui rentrent tard à leur domicile et qui ne veulent pas réveiller tout le quartier avec le tintamarre habituel d’un bon vieux V8 atmosphérique. Eh oui, la courte vidéo montre également qu’il sera possible de rouler en mode « Stealth », une option qui fera assurément appel à la motorisation électrique pour une très courte distance. En fait, nous devrons attendre le dévoilement officiel avant d’en savoir plus sur ce mode de conduite plus discret.

Finalement, il faut s’attendre à voir les premiers exemplaires de cette nouvelle Chevrolet Corvette E-Ray avant la fin de l’année, probablement en tant que modèle 2024.

Le constructeur a certainement d’autres surprises en réserve pour sa voiture phare, notamment une version purement électrique, mais pour l’instant, la prochaine étape est hybride.