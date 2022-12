Le configurateur de la Chevrolet Corvette E-Ray Hybrid 2024 s’est retrouvé en ligne par erreur

Cela confirme de nombreuses choses sur la Corvette hybride dont on parlait autrefois.

Premièrement, le nom.

Deuxièmement, il ne s’agit pas d’un hybride rechargeable.

Cela pourrait être considéré comme une erreur, mais à quelques semaines de l’année 2023, et compte tenu de la nature changeante du « marketing », nous sommes presque sûrs que le configurateur de la Chevrolet Corvette E-Ray 2024 mis en ligne pendant quelques heures n’est pas une erreur.

Il s’agit en revanche d’une confirmation que la toute première Corvette électrifiée de série est en route pour l’année modèle 2024. Cette « gaffe » révèle également le style de la Corvette E-Ray. En bref, il s’agit d’une carrosserie de type Z06 et tout, mais elle ne comporte pas d’éléments contrastés. D’après les images, les Vettes E-Ray sont monochromes et disponibles dans un certain nombre de nouvelles couleurs, dont le bleu Riptide.

Deux images de la série montrent clairement l’habitacle de la E-Ray. Pour l’essentiel, il s’agit d’une Corvette C8, à l’exception de deux boutons situés sur la console centrale pour le système de freinage par régénération et la fonction Stop/Start automatique. Les couleurs intérieures sont pour la plupart normales, à l’exception de l’Artemis, et un badge E-Ray est inclus dans le volant à fond plat de la voiture.

Enfin, il semble clair que cette Chevrolet Corvette E-Ray 2024 est un hybride et non un hybride rechargeable. Malgré tout, nous savons que la E-Ray sera équipée de deux moteurs électriques à l’avant pour une puissance potentielle de plus de 600 ch lorsqu’elle sera combinée au moteur V8 de 6,2 litres. Oui, la première Vette électrifiée sera également la première Vette AWD de tous les temps. Les performances devraient être exceptionnelles, car il semble que les freins en carbone-céramique seront de série. Toutefois, il ne s’agit peut-être que de la partie émergée de l’iceberg hybride, puisque la Zora, qui pourrait bénéficier de la technologie VEHR, pourrait offrir plus de 1 000 ch selon CarBuzz.

GM et Chevrolet ont de grands projets pour la famille Corvette. Comme nous le savons, elle sera transformée en une sous-marque dans un avenir proche.