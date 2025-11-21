La Colombie-Britannique abandonne officiellement son programme de subventions aux véhicules électriques

L’accessibilité des véhicules électriques au Canada est un peu plus complexe avec la fin officielle du programme de subventions à l’achat de VÉ en Colombie-Britannique. La province assume maintenant que c’est le rôle du fédéral d’encourager l’électrification.

Le programme existait depuis 2019

Le programme était en « pause » depuis mai 2025

La subvention pouvait atteindre jusqu’à 4 000$

Suivant la mouvance nord-américaine, la Colombie-Britannique met définitivement un terme au programme de rabais pour véhicules électriques, un programme déjà en pause depuis six mois, et abandonne également l’objectif voulant que tous les nouveaux véhicules vendus dans la province soient zéro émission d’ici 2035. C’est un autre territoire en Amérique qui fait un important recul.

Le ministre de l’Énergie, Adrian Dix, revoit les cibles, les incitatifs financiers et rejette en partie la responsabilité des prix élevés des véhicules électriques sur Ottawa.

Selon lui, l’objectif de 100 % de ventes, tout comme la cible intermédiaire de 90 % pour 2030, n’était tout simplement plus « réaliste », et les rabais relèvent davantage « d’une responsabilité fédérale ». « Les programmes de rabais n’ont jamais été conçus pour durer éternellement », a rappelé Dix, en référence à l’aide provinciale pouvant atteindre 4 000 $ avant sa suspension en mai.

Il a précisé aux journalistes, à Victoria, que le gouvernement néo-démocrate déposera l’an prochain un projet de loi pour revoir les mandats actuels et les harmoniser avec les nouvelles orientations qu’Ottawa devrait annoncer sous peu. « Je pense que les cibles doivent être des objectifs que l’on peut atteindre avec des efforts » a expliqué Dix. « Elles ne doivent pas représenter ce qu’on souhaite, mais ce qu’il est réalistement possible d’atteindre avec de l’effort. »

Les nouvelles cibles ne sont pas encore fixées : l’analyse de CleanBC : la stratégie climatique de la province n’est pas finalisée. Même histoire au niveau fédéral qui n’a pas non plus terminé sa propre révision.

Ottawa a d’ailleurs indiqué plus tôt ce mois-ci qu’il proposera cet hiver des modifications à son mandat de vente de véhicules électriques. Celui-ci prévoyait initialement 20 % de ventes zéro émission dès l’an prochain, pour atteindre 100 % en 2035, des objectifs auparavant alignés sur ceux de la Colombie-Britannique et du Québec.

Mais le 5 septembre, le premier ministre Mark Carney a mis sur pause le déploiement prévu pour 2026 du mandat fédéral et a lancé une révision en profondeur. Alors que le gouvernement fédéral avait précédemment annoncé un retour de la subvention fédérale, elle brillait par son absence dans le dernier budget déposé au début du mois de novembre.

Dix estime qu’il serait plus logique d’arrimer les règles de la province avec celles du fédéral. « Nous croyons qu’elles devraient être identiques », a-t-il affirmé.

Il a toutefois reproché à Ottawa d’avoir contribué à la hausse du prix des véhicules électriques en imposant des « tarifs considérables » sur les modèles provenant de Chine. « Je laisse au gouvernement du Canada la responsabilité de gérer notre relation complexe avec la République populaire de Chine », a-t-il dit.

Même si l’échéancier des nouvelles cibles reste à définir, Dix affirme que tous les constructeurs devraient être en mesure d’atteindre la cible actuelle de 26 % de ventes de VE pour 2026. Il rappelle aussi que la loi provinciale prévoit déjà une certaine flexibilité permettant aux constructeurs en difficulté de rattraper leurs cibles.

Interrogé à savoir si les constructeurs doivent continuer à viser les objectifs en place, il répond qu’ils devraient surtout s’assurer que les Britanno-Colombiens aient accès à des véhicules électriques.

Dans un communiqué transmis par le ministère de Dix, Blair Qualey, PDG de l’Association des concessionnaires de véhicules neufs de la C.-B., parle de « mesures intérimaires utiles qui offrent un répit temporaire aux consommateurs et aux concessionnaires ». Selon lui, la révision des mandats zéro émission devra « aborder directement la question de l’abordabilité, notamment par un soutien en matière de rabais ».

Dix maintient que toute forme de rabais incombe au gouvernement fédéral. La province, elle, concentrera ses efforts sur le déploiement de bornes de recharge.

Avec déjà 7 000 bornes publiques, la Colombie-Britannique affirme être en voie d’atteindre son objectif de 10 000 d’ici 2030.

Le programme provincial de rabais avait été suspendu au printemps en évoquant une « période d’instabilité économique ». Ottawa avait mis fin au programme fédéral en janvier.

Même si les rabais provinciaux disparaissent, Dix promet des « changements réglementaires significatifs » pour encourager les ventes de VE. Parmi ces mesures : élargir l’éventail de véhicules pouvant être comptabilisés dans le programme provincial de crédits pour les constructeurs, et mettre sur pied un mécanisme récompensant les marques qui facilitent l’accès au financement pour les acheteurs de VE. « Ce sont des mesures importantes, mais pas des mesures majeures », a-t-il admis, lorsqu’on lui a demandé comment la province atteindra ses futures cibles sans soutien financier direct.

« Ce que je peux dire, c’est que nous espérons que certaines de ces mesures seront adoptées par les constructeurs et qu’elles profiteront aux consommateurs de la C.-B. »

L’opposition conservatrice très heureuse

Hon Chan, porte-parole conservateur en matière de solutions climatiques, estime pour sa part que l’annonce confirme ce que l’opposition répète depuis longtemps : les mandats imposés n’étaient pas réalistes. « C’est injuste pour les consommateurs et pour les concessionnaires », dit-il.

Il soutient toutefois que l’annonce risque de créer « confusion et incertitude » chez les concessionnaires, qui devront attendre des mois avant de connaître les détails. Il prévoit aussi une baisse de plusieurs points de pourcentage des ventes de VE sans programme de rabais.

Ces déclarations surviennent six mois après qu’Energy Futures, un groupe de recherche énergétique, eut rendu publics des documents internes suggérant que la province aurait du mal à atteindre la cible de 90 % en 2030.

Ces documents, obtenus depuis par La Presse canadienne, affirment que les « développements récents » laissent croire que l’objectif sera « difficile » à atteindre. On y note que l’adoption des VE en C.-B. « plafonne », en raison notamment du prix des véhicules, de lacunes dans le réseau de recharge et de changements récents dans les politiques.

Les véhicules zéro émission représentaient 22,4 % des ventes de véhicules légers en 2024, une remontée notable par rapport à 0,8 % en 2015, mais légèrement en baisse par rapport à 22,7 % en 2023.

La province avait instauré son mandat zéro émission en septembre 2019 dans le cadre de CleanBC afin de réduire ses émissions de 40 % d’ici 2030.

Avec l’aide de CBC/Radio-Canada