La collaboration entre Volkswagen et Ford pourrait s’accroitre

Ford a récemment annoncé qu’il réduira son utilisation de la plateforme MEB de VW à deux véhicules.

Le PDG de Volkswagen dit que les deux compagnies n’en sont qu’au début de leur collaboration.

Cela pourrait signifier que des projets tels que les véhicules commerciaux continueront.

Ford et Volkswagen travaillent ensemble sur un certain nombre de projets, mais Ford a récemment déclaré qu’il développerait seul ses futurs véhicules électriques.

Néanmoins, le PDG de Volkswagen a précisé que les deux entreprises n’en étaient qu’au début de leur collaboration, ce qui signifie que seuls les véhicules électriques auraient pu être affectés par la décision de Ford.

Le constructeur américain avait choisi de s’associer au groupe VW pour une série limitée de véhicules électriques destinés au marché européen, qui utiliseront la même plateforme MEB que la Volkswagen ID. 4.

Il semble désormais que seuls deux modèles électriques Ford partageront cette plateforme, dont le premier sera lancé dans moins d’une semaine.

Après le lancement du second modèle, il semble que tous les autres véhicules électriques qui porteront le nom de Ford seront développés en interne.

Ce n’est pas une grande surprise puisque l’objectif du constructeur automobile avec ce partenariat était de proposer de nouveaux modèles en Europe plus rapidement et à moindre coût qu’il ne pourrait le faire seul.

Comme l’a confirmé VW, cela ne signifie pas pour autant la fin de la relation Ford-Volkswagen.

En effet, les deux constructeurs collaborent depuis longtemps déjà sur des modèles commerciaux en Europe et tout indique qu’ils pourraient continuer à le faire pendant longtemps.

Actuellement, Volkswagen construit le nouveau fourgon compact Ford Tourneo Connect en Pologne, car il s’agit uniquement d’une version restylée de son propre Caddy.

En échange, Ford assemble le VW Amarok en Afrique du Sud et le nouveau Transporter en Turquie, car ces modèles sont des versions rebaptisées du Ranger et du Transit Custom respectivement.

Alors que Ford n’utilisera plus la plateforme MEB pour ses VÉ, Volkswagen a trouvé un autre partenaire qui utilisera sa technologie électrique.

En effet, le constructeur indien Mahindra souhaite vendre plus d’un million de véhicules basés sur la plateforme MEB sous ses marques XUV et BE dans les années à venir.

