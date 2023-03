La BMW Série 2 Gran Coupé n’est plus disponible au Canada

La BMW Série 2 Gran Coupé était offerte au Canada de 2020 à 2022.

Le Gran Coupé est toujours offert aux États-Unis.

Le modèle le plus abordable de la marque est maintenant le BMW X1.

La BMW Série 2 est la voiture la plus abordable au Canada, mais elle est devenue moins accessible alors que la marque allemande a retiré la variante Gran Coupé à quatre portes du marché canadien. Notons qu’elle est toujours offerte aux États-Unis.

Le Gran Coupé a été introduit au pays pour le millésime 2020, et s’avérait une voiture conceptuellement différente par rapport au coupé et au cabriolet de Série 2. Le Gran Coupé à quatre portes était construit sur une architecture à traction, partagée avec les MINI Clubman et MINI Countryman, bien qu’un rouage intégral soit disponible. Son moteur était monté transversalement, contrairement au coupé et au cabriolet avec leur traditionnelle (pour BMW) plateforme à propulsion et moteur monté longitudinalement.

La BMW Série 2 Gran Coupé 2020 était offerte en variantes 228i xDrive et M235i xDrive. La 228i disposait d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Elle accélérait de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, selon le constructeur. La M235i xDrive misait aussi sur un bloc quatre cylindres turbo de 2,0 litres, mais sa puissance s’élevait à 301 chevaux et son couple, 332 livres-pied. Elle pouvait boucler le 0-100 km/h en 4,8 secondes. La 228i xDrive était disponible à partir de 42 500 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la M235i xDrive était vendue à partir de 50 900 $.

Une variante 228i à traction a été ajoutée pour le millésime 2021, faisant baisser le prix d’entrée de la Série 2 à 38 990 $. Sa présence sur notre marché aura été de courte durée, puisque pour l’année 2021, seule la M235i xDrive figurait au catalogue au Canada, qui coûtait alors 52 700 $.

BMW Canada n’a pas voulu expliquer la décision d’abandonner la BMW Série 2 Gran Coupé, et ne détaille pas les ventes de ses modèles par type de carrosserie. Le constructeur a vendu 721 unités de la Série 2 au cours du calendrier 2022, par rapport à 2 045 unités écoulées en 2021, ou une baisse de 65 %. Cela dit, Mercedes-Benz a également décidé de retirer sa voiture la plus abordable, la Classe A berline et hatchback cinq portes, après le millésime 2022. Le segment des voitures de luxe sous-compactes regroupe désormais le coupé BMW Série 2, l’Audi A3, la Cadillac CT4, la Mercedes-Benz CLA et l’Acura Integra.

La gamme BMW Série 2 2023 au Canada comprend les coupés 230i xDrive à 51 540 $, M240i xDrive à 62 540 $ et BMW M2 à 80 090 $, frais de transport et de préparation ainsi que frais de concessionnaire inclus. Entre-temps, le modèle le plus abordable de la marque au pays est le BMW X1 2023, disponible à partir de 49 390 $.