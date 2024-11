Kia va dévoiler 5 nouveaux modèles à Los Angeles

L’éventail de modèles dévoilés à Los Angeles sera propulsé par une variété de motorisations électrifiées ou non.

Est-ce que Kia osera un nouveau concept?

Le Salon de l’auto de Los Angeles sera bientôt le centre de l’attention, le rendez-vous annuel qui ouvre en quelque sorte la saison des salons aux États-Unis. Et comme il s’agit d’un événement d’envergure internationale, certaines marques se préparent également à y dévoiler les nouveautés à venir prochainement ou plus tard.

Du côté de Kia, l’aile américaine a indiqué qu’elle allait dévoiler pas moins de cinq nouveaux véhicules, ceux-ci étant propulsés par une variété assez élargie de motorisations électrifiées ou non. Même s’il faut avouer que Kia a le vent dans les voiles en ce moment, les stratèges du constructeur coréen doivent poursuivre leur offensive sur le continent nord-américain.

Le langage mieux connu sous l’expression « Opposites United » a fait ses débuts sur le multisegment électrique EV6 en 2021 et continue de servir de toile de fond pour les plus récents modèles de la marque.

« Avec cinq véhicules à dévoiler au salon de l’automobile de Los Angeles la semaine prochaine, nous voulons qu’il soit clair que Kia va de l’avant sur tous les fronts », a déclaré Steven Center, COO & EVP, Kia America. « Nous allons lever le voile sur certains des éléments les plus importants de notre portefeuille primé et nous pensons que nos clients seront ravis de ce qui arrivera dans nos salles d’exposition dans un avenir très proche. »

Du nombre, on peut d’ores et déjà mentionner le nouveau Sportage redessiné pour 2026, tout comme l’EV6 remanié et dévoilé plus tôt cette année sur le marché sud-coréen. Est-ce que Kia osera présenter une version haute performance de son déjà très populaire multisegment familial EV9? On peut croire que oui.

On verra bien ce que nous réserve Kia dans quelques jours seulement, la conférence de presse officielle de Kia qui livrera tous ces détails le 21 novembre prochain.