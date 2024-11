Kia dévoile des concepts de VE personnalisés et des modèles inspirés de la mythologie au SEMA 2024

Kia présente les concepts EV9 ADVNTR (VUS) et PV5 WKNDR (fourgonnette) pour les aventures en plein air au salon SEMA.

Le style de vie active et les expositions « Au-delà de l’organisation » soulignent l’importance accordée par Kia à la fonctionnalité et à l’efficacité.

Les VUS personnalisés inspirés de la mythologie présentent des designs uniques pour les passionnés lors de l’événement de Las Vegas.

Kia America a dévoilé deux concepts de véhicules électriques (EV) personnalisés, à la fois chauds et cool, lors du Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show 2024 à Las Vegas. Développés par le Kia Design Center America (KDCA) basé à Irvine, en Californie, le EV9 ADVNTR Concept EV VUS et le PV5 WKNDR Concept EV Van sont un régal pour les amateurs de design robuste et de style de vie.

Le concept EV9 ADVNTR est un VUS à trois rangées entièrement électrique qui améliore les capacités tout-terrain et la polyvalence en extérieur. Avec une surélévation de 3 pouces par rapport au modèle EV9 standard, la version ADVNTR est conçue pour affronter des terrains plus accidentés que la moyenne des VUS. Les boucliers avant et arrière personnalisés et les bas de caisse renforcés offrent une durabilité accrue, tandis que la combinaison de pneus et de roues robustes maximise la fonctionnalité tout-terrain du véhicule. Une galerie de toit personnalisée permet au VUS de supporter des installations montées sur le toit, telles que des tentes, parfaites pour les excursions prolongées en plein air.

Le PV5 WKNDR Concept EV Van est basé sur la gamme Purpose Beyond Vehicle (PBV) de Kia, des véhicules que nous n’avons pas encore en Amérique du Nord et qui sont destinés aux utilisateurs récréatifs et aux petites entreprises à la recherche d’une fonctionnalité polyvalente. Son intérieur modulaire adaptable peut être facilement configuré pour répondre à différents besoins, tandis que son système de rangement « Gear Head » offre un espace de rangement extérieur abrité pour le matériel lorsqu’il est à l’arrêt. Les solutions d’alimentation autonome comprennent des panneaux solaires, des roues hydroturbines qui génèrent de l’énergie hors réseau, et un compresseur embarqué pour gonfler l’équipement ou ajuster la pression des pneus en cours de route.

En plus de ces deux concepts, le stand de Kia à la SEMA comprend une section « Beyond Organization » qui présente des produits de style de vie active qui simplifient l’emballage et le déballage pour les activités de plein air.

Kia a également dévoilé des versions uniques de trois VUS, chacune inspirée par des personnages de la mythologie grecque. Le Sportage « THETIS » est un modèle sur le thème de l’eau avec un Rhino Rack pour le transport d’équipement aquatique, idéal pour les excursions tout-terrain près des rivières. Le Telluride « ZEUS » est équipé d’un motif montagneux et d’un kit de levage, adapté aux terrains difficiles. Le Sorento « GAIA » adopte un design terreux avec des caractéristiques de camping telles que des barres lumineuses et un écran de projection extérieur pour les divertissements à distance.