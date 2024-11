Le Kia Sportage 2026 fait peau neuve et change d’habitacle

Le Sportage reçoit des jantes rétro dans le cadre de la mise à jour de l’habitacle

Le style s’aligne sur celui des autres VUS de la marque.

Kia vient de lancer une version actualisée du Sportage en Corée. Le multisegment compact abandonne ses feux en boomerang pour le visage du Sorento et du Carnival, tandis qu’il reçoit des mises à jour techniques à l’intérieur et une nouvelle boîte automatique à huit rapports pour remplacer l’ancienne DCT à sept rapports.

Bien qu’il s’agisse du modèle pour le marché coréen, nous ne nous attendons pas à ce que le prochain Kia Sportage nord-américain 2026 soit différent. Cela inclut les phares Star Map qui remplacent les anciens feux en boomerang et une calandre beaucoup plus large, plus haute et plus verticale que la partie qu’elle remplace. Les ailes ont été modifiées pour s’harmoniser avec la nouvelle calandre, et de nouveaux phares antibrouillard carrés ont été ajoutés. À l’arrière, les feux arrière ont été modifiés et le pare-chocs a été débarrassé de son ancienne garniture argentée.

Kia abandonne le DCT à sept rapports sur les modèles 1.6-turbo. Ce changement doit être une réponse aux plaintes des propriétaires, car Kia affirme que la nouvelle boîte automatique à huit rapports offrira de grandes améliorations en termes de douceur. En parlant de douceur, le modèle hybride bénéficiera d’un nouveau mode de conduite pour enfant qui adoucit l’accélération et le freinage par régénération.

Dans l’habitacle, Kia a supprimé les bouches d’aération supérieures qui encadraient les écrans du tableau de bord et a installé un nouveau logiciel pour le système d’infodivertissement. Ce logiciel peut désormais être mis à jour par voie hertzienne et offre un fonctionnement amélioré et plus fluide. Le levier de vitesse a disparu, remplacé par un cadran qui rend l’habitacle plus aéré que l’ancien modèle. Un bac de rangement fermé supplémentaire est également ajouté à l’avant.

Une meilleure isolation phonique devrait apaiser la Kia à l’intérieur. Parmi les autres changements technologiques, citons un système d’authentification par empreinte digitale et un système de navigation à réalité augmentée. Bien qu’il n’y ait pas encore de détails de la part de Kia North America, nous nous attendons à ce que notre version du Sportage reçoive les mêmes améliorations et arrive dans le courant de l’année 2025.