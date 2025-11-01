Kia retarde indéfiniment l’introduction de l’EV4 aux États-Unis

Les tarifs et les mesures administratives de Trump continuent de faire des ravages dans l’organisation de l’industrie automobile. La dernière victime, l’introduction de la gamme de la Kia EV4. Kia retarde indéfiniment son introduction. Le Canada n’est, fort heureusement, pas touché par cette décision.

L’EV4 devait arriver aux États-Unis au début de 2026

Son prix de base était estimé aux environs de 30 000$ US

Le Canada n’est pas touché par cette décision

Parfois, le monde automobile peut être utopique. La Kia EV4 a été dévoilée en grande pompe lors du dernier Salon de l’auto de New York en avril dernier. Maintenant, suite à une collection de mesures dissuasives prises par l’administration Trump, Kia USA a décidé de retarder indéfiniment la commercialisation de la berline de l’EV4 2026.

À quelques semaines du lancement

Cette initiative du constructeur survient alors que nous ne sommes qu’à quelques semaines de la conduite par les médias internationaux du véhicule en Espagne. Il s’agit d’une décision déchirante dans la mesure que la voiture devait arrivée en concession dans quelques mois à peine. Kia affirme que son introduction aux États-Unis est « repoussée jusqu’à nouvel ordre ».

Kia USA soutient sa décision en affirmant à la publication Insideev.com : les conditions du marché des véhicules électriques ont changé, l’introduction de la nouvelle berline EV4 sera retardée jusqu’à nouvel ordre. »

Trump et encore Trump

Le retrait de la subvention du gouvernement fédéral de 7 500$ par l’administration Trump fait mal à l’ensemble de l’industrie automobile électrique. De ce fait, les constructeurs sont forcés de revoir leurs stratégies en matière de prix et de commercialisation. Dans certains cas, ils sont contraints d’abandonner des modèles ou de les repousser comme c’est le cas pour l’EV4. De plus, la question des tarifs douaniers ajoute une couche supplémentaire de frais qui n’étaient initialement pas prévus. Les prix de l’EV4 2026 n’étaient toujours pas annoncés pour le marché étasunien.

Au lancement, l’EV4 devait avoir deux sélections de motorisation. La construction était sur la plate-forme e-GMP et avec l’architecture 400 V. Pour le modèle d’entrée de gamme, on devait avoir un moteur électrique sur le train avant de 150 kW (201 ch.) avec une batterie de 58,3 kWh et la promesse d’une autonomie d’environ 378 km. D’autres versions avec une batterie de 81,4 kWh plus imposante devaient être offertes avec une autonomie prévue de plus de 530 kilomètres.

Au Canada, nous ne sommes pas touchés par cette situation.