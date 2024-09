Kia proposera des adaptateurs NACS pour élargir l’accès à la recharge des VE en 2025

– Kia offrira des adaptateurs NACS gratuits aux clients EV6 et EV9 des années 2024 et 2025 dès le début de l’année 2025.

– L’accès à plus de 16 500 chargeurs rapides à courant continu NACS sera disponible pour les propriétaires de VE Kia dans tout le pays.

– Trois types d’adaptateurs NACS permettront une charge flexible sur les réseaux NACS, CCS et Level 2.

Kia America a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle allait proposer des adaptateurs NACS (North American Charging Standard) aux conducteurs de ses véhicules électriques. Nous venons d’apprendre que les véhicules EV6 et EV9 seront disponibles à partir du début de l’année 2025. Les propriétaires de véhicules électriques Kia auront ainsi accès à plus de 16 500 chargeurs rapides à courant continu NACS aux États-Unis et à près de 2 000 chargeurs supplémentaires au Canada.

La société fournira gratuitement des adaptateurs NACS aux propriétaires des modèles Kia EV6 et EV9 2024 et 2025, tandis que les clients des modèles EV6, EV9 et Niro EV antérieurs auront la possibilité de les acheter auprès des concessionnaires Kia agréés. La livraison des adaptateurs gratuits est prévue pour le début de l’année 2025, et l’accès complet au réseau de recharge NACS devrait être mis en place d’ici le 15 janvier 2025.

La décision de Kia d’offrir des adaptateurs NACS, à l’instar de tous les autres constructeurs, élargira considérablement les options de recharge disponibles pour les conducteurs de VE. Selon Kia America, l’introduction de ces adaptateurs augmentera de plus de 83 % le nombre de chargeurs rapides à courant continu accessibles aux propriétaires de VE Kia. Les clients pourront ainsi utiliser un réseau plus large de stations de recharge, ce qui facilitera les déplacements sur de longues distances et l’utilisation quotidienne.

Les propriétaires des modèles EV6 et EV9 2024 et 2025 recevront l’adaptateur NACS gratuitement, tandis que ceux qui possèdent des modèles antérieurs devront acheter le dispositif auprès d’un concessionnaire à une date ultérieure.

Options et fonctionnalités de l’adaptateur

Kia proposera trois types d’adaptateurs NACS pour répondre à divers besoins de recharge. Ces adaptateurs sont les suivants:

– NACS à CCS1 : Permet aux VE Kia d’utiliser les chargeurs rapides à courant continu NACS.

– CCS1 à NACS : Permet aux véhicules Kia équipés de NACS de se charger sur des chargeurs CCS DC.

– J1772 vers NACS : Prend en charge la charge en courant alternatif sur les chargeurs de niveau 2.

Cette gamme d’adaptateurs apportera de la flexibilité aux conducteurs de VE Kia, en leur permettant de recharger sur plusieurs plateformes.

Kia améliorera également l’expérience de charge grâce à son application Kia Access. Avec une mise à jour prévue début 2025, les propriétaires de Kia EV pourront rechercher les stations de recharge disponibles, s’y rendre et payer la recharge via l’application. Le système d’infodivertissement du véhicule intégrera également ces fonctionnalités et fournira des mises à jour en temps réel sur la disponibilité, l’état et le prix des chargeurs.

Une mise à jour du logiciel du véhicule sera nécessaire pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités afin que les conducteurs de Kia puissent accéder et utiliser en toute transparence le réseau de recharge élargi.