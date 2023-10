Genesis, Kia et Hyundai adoptent la norme de recharge nord-américaine

Genesis, Kia et leur société mère, Hyundai, ont annoncé une transition importante et attendue pour leurs véhicules électriques (VE) sur le marché nord-américain. Les deux entreprises adopteront les ports de la norme de recharge nord-américaine (NACS) pour leurs gammes respectives de VE.

Pour Genesis et Kia, cette transition débutera au quatrième trimestre 2024 pour les États-Unis et en 2025 pour le Canada. De même, Hyundai amorcera ce changement au quatrième trimestre 2024 pour les États-Unis, et le Canada suivra au début de l’année 2025. L’implication de cette transition est que les VE Genesis, Kia et Hyundai équipés de ports NACS auront accès à plus de 12 000 Superchargers Tesla disséminés en Amérique du Nord. Cette décision devrait permettre de doubler le réseau de recharge rapide en courant continu disponible pour les clients des véhicules électriques des trois marques.

Claudia Marquez, directrice de l’exploitation de Genesis Motor North America, a souligné l’importance de cette collaboration, en insistant sur la commodité que ce réseau élargi apportera aux propriétaires de Genesis EV. Du côté de Hyundai, José Muñoz, président et directeur général de Hyundai Motor Company et PDG de Hyundai Motor North America, a exprimé un sentiment similaire, soulignant l’engagement de Hyundai à améliorer l’expérience EV pour ses consommateurs.

Les propriétaires actuels et futurs de véhicules électriques Genesis et Hyundai, qui sont actuellement équipés de ports CCS (Combined Charging System), ne sont pas oubliés dans cette transition. Les deux constructeurs automobiles introduiront des adaptateurs permettant à ces véhicules d’accéder au réseau de superchargeurs Tesla, et ce dès le premier trimestre 2025. En outre, des adaptateurs seront disponibles pour permettre aux VE équipés du NACS de se recharger dans les stations CCS existantes.

Rebecca Tinucci, directrice principale de la charge chez Tesla, a exprimé le soutien de son entreprise au passage de Genesis et Hyundai au NACS. Elle a réaffirmé la mission de Tesla, qui est de favoriser le passage mondial à l’énergie durable, et l’inclusion d’autres marques de véhicules électriques dans le réseau Supercharger s’inscrit parfaitement dans cet objectif.

Ce partenariat stratégique va au-delà de l’intégration du NACS. Hyundai, Kia et Genesis collaborent avec six grands constructeurs automobiles mondiaux pour développer un réseau de recharge nord-américain de grande puissance, visant à établir un minimum de 30 000 chargeurs. Le premier lot de ce vaste réseau de recharge devrait voir le jour aux États-Unis d’ici l’été 2024, avant que le Canada ne le rejoigne plus tard.

En substance, cette collaboration signifie la volonté de Hyundai, Kia et de Genesis de renforcer leur infrastructure de recharge, en accord avec leur vision d’un futur produit entièrement électrique.