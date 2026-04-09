Kia prévoit 90 000 ventes de camionnettes en Amérique du Nord en entrant dans le segment des camionnettes intermédiaires

Le nouveau plan camionnette nord-américain de Kia lie le développement d’une camionnette intermédiaire électrifiée à une stratégie plus large d’expansion des ventes et de l’offre hybride aux États-Unis.

Kia prévoit le lancement d’une camionnette intermédiaire en Amérique du Nord d’ici 2030.

La stratégie camionnette comprend des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à prolongateur d’autonomie.

Le calendrier du Tasman coïncide avec les projets de camionnette intermédiaire de Hyundai.

Kia affirme qu’elle fera son entrée sur le marché nord-américain des camionnettes avec un modèle intermédiaire d’ici 2030, ajoutant ainsi un nouveau type de véhicule pour soutenir son plan axé sur une hausse des ventes aux États-Unis et une part de marché accrue. Cela coïncide avec les plans de Hyundai de lancer sa propre camionnette basée sur le concept Boulder présenté au récent Salon de l’auto de New York.

Kia a présenté le programme de camionnette lors de sa journée des investisseurs dirigée par le chef de la direction le 9 avril, où le PDG Ho Sung Song a indiqué qu’ils visaient 1,02 million de ventes annuelles aux États-Unis et une part de marché de 6,2 % d’ici 2030. Cela représenterait une hausse d’environ 20 % par rapport aux 852 155 livraisons américaines en 2025, alors que Kia détenait une part de 5,2 %. Kia a livré 94 622 véhicules neufs au Canada en 2025, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2024, ou un peu plus de 5 % de part de marché.

Kia a indiqué que cette camionnette à châssis séparé combinera espace intérieur, capacité de remorquage et aptitudes hors route. L’entreprise a également évoqué une gamme électrifiée flexible de groupes motopropulseurs, avec des variantes électriques à batterie et à prolongateur d’autonomie prévues.

Le Tasman placera Kia en position de défier les piliers du segment des camionnettes intermédiaires en Amérique du Nord, où les Toyota Tacoma, Ford Ranger et Chevrolet Colorado demeurent des modèles de premier plan. Selon le calendrier de lancement et la configuration, le programme chevauchera vraisemblablement les plans de camionnette de Hyundai, ce qui signifie que les Sud-Coréens disposeront presque du jour au lendemain de deux offres dans ce segment de plus en plus populaire.

Le segment des camionnettes intermédiaires devrait continuer de croître avec les introductions attendues depuis longtemps de Ram, sans parler des joueurs électriques de Scout et d’autres.

Kia s’attend à ce que cette camionnette génère 90 000 ventes annuelles en Amérique du Nord d’ici 2034, ce qui équivaut à 7 % du segment des camionnettes intermédiaires. Le plan camionnette s’appuie sur le Tasman, première camionnette de Kia, présentée en 2024 pour les marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

La camionnette constitue un élément de sa stratégie d’électrification en développement aux États-Unis. Kia prévoit faire passer sa gamme hybride de quatre à huit modèles. L’entreprise s’attend également à un volume accru de véhicules utilitaires, le Sportage devant dépasser les 200 000 ventes annuelles aux États-Unis et le Telluride étant appelé à croître, avec une capacité de production de 180 000 unités. Le Seltos devrait lui aussi atteindre 100 000 ventes annuelles aux États-Unis d’ici 2030.

Source: Automotive News