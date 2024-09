Kia K4 2025: on connaît maintenant son prix

Kia vient tout juste de dévoiler l’échelle de prix de la nouvelle K4 2025.

La Kia K4 2025 affiche un prix d’entrée de 26 567 $.

La gamme comporte cinq versions.

Les acheteurs ont le choix entre le moteur atmosphérique de 2,0 L et le bloc turbocompressé de 1,6 L.

Pour 2025, Kia revoit sa stratégie dans le segment des berlines compactes. En effet, le constructeur coréen élimine la Forte au terme de l’année-modèle 2024 et introduit la nouvelle K4. L’échelle de prix pour le marché canadien vient d’être dévoilée. Son prix d’entrée est établi à 26 567 $ (soit 23 995 $ plus les frais).

Voici la composition de la gamme de la Kia K4 2025.

Kia K4 LX 2025: à partir de 23 995 $

La Kia K4 LX affiche un prix de 23 995 $. Elle est dotée de l’équipement suivant: le régulateur de vitesse intelligent (SCC) avec arrêt/départ, les systèmes de sécurité, le tableau de bord avec écran ACL/TFT de 4,2 pouces, la clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir et à distance et l’écran multimédia de 12,3 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Kia K4 EX 2025: à partir de 26 495 $

Quant à la version EX de la Kia K4 2025, son prix est de 26 495 $. Elle a droit aux caractéristiques suivantes: l’assistance d’évitement de collision dans les angles morts (BCA), l’assistance d’évitement de collision transversale arrière, les jantes en alliage de 17 pouces, le volant chauffant et les garnitures intérieures noires lustrées.

Kia K4 EX+ 2025: à partir de 27 995 $

Les consommateurs en quête d’équipement supplémentaire ont la possibilité de choisir la version EX+. Son prix est de 27 995 $. Elle est caractérisée par les éléments suivants: le toit ouvrant pleine largeur, les sièges en cuir synthétique, les glaces avant à ouverture/fermeture automatique et protection anti-pincement et le pare-brise en verre laminé insonorisant.

Kia K4 GT-Line Turbo 2025: à partir de 31 495 $

Les conducteurs désirant avoir accès à plus de puissance peuvent opter pour la version GT-Line Turbo. Celle-ci est munie du moteur de 1,6 L turbo-GDI, les palettes de changement de vitesse, de l’assistance de conduite d’autoroute, des jantes en alliage de 18 pouces et du tableau de bord TFT de 12,3 pouces avec écran de 5 pouces pour le régulateur de la température. Son prix est de 31 495 $.

Kia K4 GT-Line Turbo Limited 2025: à partir de 34 495 $

Enfin, au sommet de la gamme de la Kia K4 2025, on retrouve le modèle GT-Line Turbo Limited qui comprend l’assistance d’évitement de collision frontale, l’avertisseur de distance de stationnement (PDW), les jantes noires en alliage de 18 pouces et la chaîne audio de luxe Harman Kardon. Son coût est de 34 495 $.

À titre de comparaison, la Kia Forte 2024 est offerte à partir de 23 662 $ (21 095 $ plus les frais).

Il est prévu que la Kia K4 2025 arrive chez les concessionnaires québécois cet automne.