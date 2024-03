Kia surprend en présentant en avant-première la toute nouvelle K4 5 portes à hayon

Kia élargit la gamme K4 : Présentation du modèle polyvalent à hayon 5 portes pour les explorateurs urbains

Kia dévoile la berline K4 2025 à New York, tout en annonçant la sortie d’un modèle 5 portes à hayon destiné aux citadins.

Le hayon 5 portes reprendra le design de la berline K4, en mettant l’accent sur l’aspect pratique, sans pour autant fournir de spécifications détaillées ou de dates de sortie.

La berline K4 bénéficie d’avancées en termes d’espace, de motorisation et de technologie, ce qui laisse présager des caractéristiques pour la variante à hayon.

Lors de la présentation mondiale de la toute nouvelle berline compacte Kia K4 2025 au Salon international de l’automobile de New York mercredi, le constructeur automobile sud-coréen a annoncé de manière inattendue une prochaine version 5 portes à hayon du véhicule.

« Je suis impatient de vous présenter la prochaine version à hayon 5 portes. Un véhicule pratique qui s’adresse à un style de vie dynamique et urbain », a déclaré Karim Habib, responsable du design mondial de Kia, lors de la présentation de la berline K4.

Karim Habib a révélé que la version 5 portes à hayon partagerait le même style à l’avant et à l’arrière que la nouvelle berline K4, qui se caractérise par une ligne de toit fastback, des signatures lumineuses à LED orientées verticalement et des lignes de caractère prononcées. Toutefois, il n’a pas fourni de détails supplémentaires, tels que la date de sortie prévue ou les spécifications.

Cette annonce surprise indique que Kia prévoit d’élargir la polyvalence de son offre de voitures compactes de quatrième génération au-delà de la traditionnelle carrosserie de berline tricorps dévoilée à New York. Une variante 5 portes à hayon permettrait d’augmenter la capacité de chargement et la praticité par rapport à la berline.

La berline K4 2025 présente de nouvelles proportions audacieuses pour le segment des compactes, mesurant 185,4 pouces de long et 72,8 pouces de large, avec un intérieur spacieux offrant le meilleur espace pour les jambes et la tête à l’arrière de sa catégorie. Les options de motorisation comprennent un moteur 2.0L de série de 147 ch ou un moteur 1.6L turbo en option développant 190 ch, ce dernier étant proposé sur les modèles GT-Line plus sportifs avec une suspension arrière multibras.

Aucun autre détail n’a été fourni sur la future K4 5 portes à hayon, même si elle partagera probablement une grande partie de la technologie de la berline, comme le cockpit à affichage numérique massif, les fonctionnalités de voiture connectée et les vastes systèmes avancés d’aide à la conduite. Les plans de Kia pour le nouveau style de carrosserie restent à découvrir.