Kia présente la mobilité électrique compacte au Salon de l’auto de New York avec l’EV3 2027

Le nouveau Kia EV3 arrive en Amérique du Nord avec deux options de batterie, un rouage intégral livrable, la recharge NACS et un lancement prévu vers la fin de 2026.

Le Kia EV3 arrivera au Canada à la fin du troisième trimestre de 2026 à titre de nouveau VUS électrique d’entrée de gamme.

Les versions longue autonomie à traction sont évaluées à jusqu’à 482 km dans des conditions idéales.

Le rouage intégral livrable, la fonction V2L et les technologies d’habitacle haut de gamme distinguent l’EV3 de plusieurs rivaux électriques d’entrée de gamme.

Kia a profité du Salon international de l’auto de New York pour présenter l’EV3 2027 à l’Amérique du Nord, ajoutant un plus petit VUS électrique à sa gamme de véhicules électriques. Le modèle suit l’arrivée des EV4 et EV5, et devrait arriver au Canada à la fin du troisième trimestre de 2026, avec des prix qui seront annoncés à l’approche de son lancement.

L’EV3 répondra aux besoins des acheteurs en transition vers les véhicules électriques en entrant dans le segment des VUS sous-compacts d’entrée de gamme. Il s’agit d’un créneau que Kia identifie comme l’un des segments à la croissance la plus rapide au pays. C’est aussi un segment qui sera bientôt occupé par des véhicules électriques chinois…

Le nouveau modèle repose sur la plateforme modulaire mondiale électrique 400 V de Kia et sera offert en six versions : Light, Wind, Land, GT-Line, GT-Line Limited et GT. Les choix de batterie comprennent une batterie de 58,3 kWh pour la version Light et une batterie de 81,4 kWh pour le reste de la gamme. Kia estime une autonomie pouvant atteindre 354 km pour la version à plus petite batterie et jusqu’à 482 km pour les modèles à longue autonomie à traction dans des conditions idéales.

L’EV3 peut passer de 10 % à 80 % de charge en environ 29 minutes avec la plus petite batterie et en 31 minutes avec le plus gros bloc lorsqu’il est branché à une borne de recharge rapide à courant continu dans des conditions idéales. Un port de recharge NACS intégré est installé à l’avant du côté passager.

Contrairement à plusieurs véhicules électriques d’entrée de gamme, l’EV3 offrira un rouage intégral livrable sur les versions Wind, Land, GT-Line et GT-Line Limited, alors que le GT recevra le rouage intégral de série. On y retrouve aussi i-Pedal 3,0, le freinage régénératif intelligent et la fonction d’alimentation d’appareils externes, ce qui permet au EV3 d’alimenter des appareils externes comme des ordinateurs portables, de l’éclairage et d’autres petits équipements.

L’aménagement intérieur du EV3 constitue un argument de vente majeur. Il offre 2 823 L d’espace intérieur total, des sièges arrière inclinables et 740 L de capacité de chargement derrière les sièges arrière. Un coffre avant de 25 L, un plancher de chargement à deux positions et des sièges arrière rabattables 60/40 ajoutent à sa polyvalence au quotidien.

L’habitacle reprend plusieurs caractéristiques associées aux véhicules électriques Kia plus grands et plus coûteux. L’équipement de série comprend près de 30 pouces d’espace d’affichage combiné grâce à deux écrans de 12,3 pouces et à un écran de climatisation, ainsi qu’un système de climatisation automatique bizone et des sièges avant chauffants. Parmi les équipements livrables figurent un affichage tête haute, une chaîne audio Harman Kardon, des sièges avant ventilés, l’accès par clé numérique, un système de visualisation panoramique et la surveillance des angles morts avec affichage vidéo.

Le contenu de sécurité est lui aussi étoffé pour le segment. L’EV3 comprend le système d’évitement de collision frontale et la détection des mains sur le volant, avec d’autres systèmes livrables comme l’assistance au suivi de voie, l’alerte de vigilance du conducteur, l’assistance intelligente de limitation de vitesse et Remote.

Kia Canada a indiqué que l’EV3 sera le troisième véhicule électrique à prix accessible que la marque amènera sur le marché canadien en 2026. L’EV4 2026 débute à 42 200 $, tandis que le nouveau EV5 commence à 46 665 $, les deux incluant les frais.