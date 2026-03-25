Kia donne un aperçu du Seltos 2027 de deuxième génération avant ses débuts au Salon de l’auto de New York

Le dévoilement complet a eu lieu à la fin de l’an dernier — cette fois, Kia mise davantage sur une allure de VUS

Kia dévoilera le Seltos 2027 de deuxième génération le 1er avril à New York.

Les images-aguiches montrent un design plus carré, un éclairage plus affûté et des poignées de porte affleurantes.

Le Seltos a été lancé à l’échelle mondiale en 2019 et a reçu une importante mise à jour pour l’année-modèle 2024.

Kia a publié les premières images-aguiches du tout nouveau Seltos 2027, préparant ainsi la prochaine grande introduction du VUS compact avant sa présentation du 1er avril au Salon international de l’auto de New York 2026, qui se tiendra la semaine prochaine. Bien que le Salon international de l’auto de New York serve de première Nord-Américaine au VUS, le Seltos de deuxième génération a été dévoilé pour la première fois en décembre dernier lors de sa présentation mondiale.

L’image-aguiche laisse entrevoir un extérieur plus affirmé que celui du modèle actuel, ce qui est déjà confirmé. La silhouette plus haute et plus droite, les feux de jour à DEL plus marqués, le capot large et les surfaces plus épurées plairont autant aux amateurs du véhicule actuel qu’ils attireront assurément des hordes de nouveaux acheteurs. De plus, les poignées de porte affleurantes et les angles de carrosserie plus nets rappellent de près d’autres ajouts récents à la famille de véhicules utilitaires de Kia, notamment le plus récent Telluride et le EV5 réservé au marché canadien.

Le nouveau Seltos suit la philosophie de design Opposites United du constructeur, un thème qu’il maintient à travers sa gamme de multisegments et de VUS. Dans ce cas-ci, la marque utilise ce langage pour positionner le Seltos à la fois comme un véhicule urbain du quotidien et comme un véhicule utilitaire orienté vers les escapades de fin de semaine.

Le modèle occupe, et continue d’occuper, une place importante dans la gamme de Kia. Le Seltos a d’abord été lancé à l’échelle mondiale en 2019 en tant que VUS sous-compact, positionné entre des modèles plus petits comme la défunte Rio, la Forte de l’époque, et le Sportage plus grand. Il est arrivé en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2021, donnant à Kia un autre joueur de volume dans l’un des segments utilitaires les plus concurrentiels du marché. La génération actuelle a été fortement mise à jour en 2024, avec un style revu, des technologies améliorées et des performances rehaussées.

Le Seltos de deuxième génération devrait bien faire pour la marque coréenne, puisqu’il arrivera avec une clientèle existante et un rôle plus clairement défini dans l’offre en salle de montre. Cela est particulièrement pertinent au Canada, où les véhicules utilitaires compacts et sous-compacts continuent de générer une forte demande au détail dans plusieurs fourchettes de prix.

Pour l’instant, Kia n’a pas encore communiqué les spécifications, les détails de gamme, les renseignements sur le groupe motopropulseur ni l’échéancier pour le marché nord-américain. Ces détails devraient être dévoilés lorsque l’entreprise présentera officiellement le Seltos 2027.

Cela dit, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre :