Kia dévoile un Sportage à empattement court pour l’Europe

Kia dévoile un nouveau Sportage, avec l’empattement court, pour le marché de l’Europe.

Ce nouveau Kia Sportage se démarque par un empattement plus court que ce à quoi nous sommes habitués en Amérique du Nord.

Les consommateurs ont le choix entre un moteur traditionnel à essence et la technologie hybride.

À bord, on retrouve deux écrans de 12,3 pouces.

Ce nouveau Kia Sportage, qui se distingue par son format plus compact, répond aux besoins de la clientèle européenne, a laissé savoir le constructeur. Son empattement mesure 2680 millimètres alors que sa longueur totale s’élève à 4540 millimètres.

Moteur à essence ou technologie hybride

Sur le plan technique, mentionnons que les acheteurs ont le choix entre un moteur traditionnel à essence en plus de la technologie hybride. Dans le premier cas, il s’agit d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L. Il peut être marié à une transmission manuelle à six rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports. Il produit environ 148 chevaux. Cette motorisation n’est livrable qu’avec les roues motrices avant.

Pour ce qui est de la deuxième proposition, elle englobe un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L ainsi que la technologie hybride. Seule la transmission automatique à six rapports peut être jumelée à ce moteur qui développe environ 236 chevaux. Les utilisateurs ont le choix entre les roues motrices avant et un système à quatre roues motrices.

Technologie à bord

À bord, on remarque que Kia a intégré deux écrans de 12,3 pouces chacun en plus du système de vision tête haute de 10 pouces. Ce nouveau Kia Sportage à empattement court est compatible avec la technologie sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Les consommateurs ont le choix parmi une sélection de jantes dont le diamètre varie entre 17 et 19 pouces.

Malgré l’empattement réduit, ce Sportage peut loger jusqu’à 587 L lorsque le dossier de la banquette arrière est en place. Le volume passe à 1776 L en abaissant le dossier.

EcoloAuto a obtenu la confirmation de Kia Canada que ce Sportage ne sera pas commercialisé sur notre marché. Ce Kia Sportage à empattement court sera assemblé à l’usine de Slovaquie.