Kia dévoile le Seltos de deuxième génération, plus grand, avec une nouvelle plateforme au Salon de l’auto de New York 2026

Le Kia Seltos redessiné offre plus d’espace intérieur, une technologie embarquée mise à jour et de nouveaux groupes motopropulseurs, y compris une variante hybride

Le nouveau Seltos de Kia gagne en dimensions et ajoute un habitacle redessiné avec deux écrans de 12,3 pouces.

Les groupes motopropulseurs comprennent un moteur turbo de 1,6 L, un moteur de 2,0 L et le rouage intégral livrable.

Une version hybride de 1,6 L arrivera à la fin de 2026.

Kia a dévoilé le Seltos de deuxième génération, offrant à l’un de ses plus importants VUS sous-compacts mondiaux une refonte complète, des groupes motopropulseurs révisés et davantage de technologies. Le modèle a d’abord été présenté lors d’un lancement en ligne en décembre dernier. Nous avons maintenant plus de détails.

Le nouveau Seltos passe à 4 430 mm de longueur (+45), 1 830 mm de largeur (+30) et 1 600 mm de hauteur (-25), avec un empattement de 2 690 mm (+60) comparativement au modèle sortant. Les proportions révisées améliorent l’espace dans l’habitacle tout en renforçant la silhouette droite de VUS, qui demeure importante. Les changements de style comprennent une calandre avant plus large, des éléments d’éclairage Star Map, des poignées de porte affleurantes et un traitement d’éclairage arrière sur toute la largeur. Les versions X-Line et GT-Line seront reconduites, la première misant sur une présentation plus robuste et la seconde visant une allure plus sportive.

À bord, Kia a revu en profondeur l’aménagement autour d’une planche de bord horizontale plus basse. L’habitacle ajoute deux écrans de 12,3 pouces, une interface de climatisation dédiée de 5 pouces, ainsi qu’un toit ouvrant panoramique. L’inclinaison des sièges arrière est généreuse, et le volume de chargement est évalué à 536 litres. Un plancher de chargement à deux niveaux et les accessoires de rangement modulaires AddGear de Kia font également partie de cette volonté d’offrir un supplément de polyvalence.

Le Seltos passe à la plus récente plateforme K3 de Kia (partagée avec la K4, le Niro ainsi que les Hyundai Elantra et Kona), ce qui améliore la rigidité de la caisse, le raffinement et l’équilibre du châssis. Les choix de moteurs comprennent un 1,6 L turbo développant 190 ch et 195 lb-pi de couple, ainsi qu’un moteur à essence de 2,0 L produisant 147 ch et 132 lb-pi. Selon la configuration, les transmissions comprennent une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports ou une boîte automatique à 8 rapports. Le rouage intégral sera livrable avec le 2,0 L et de série avec le 1,6T.

Un Seltos hybride s’ajoutera à la fin de 2026. Une configuration à traction sera de série, et un rouage intégral électrique (e-AWD), une première sur un VUS hybride de Kia, sera livrable. Le groupe motopropulseur sera composé d’un moteur hybride 4 cylindres de 1,6 L jumelé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports.

Le rouage intégral livrable ajoute une suspension arrière multibras et des réglages de terrain pour la neige, la boue et le sable. Le système Drive Mode Select comprend des calibrations Eco, Normal et Sport. Selon la version, le Seltos offrira jusqu’à 8,1 pouces de garde au sol.

Du côté de la sécurité, les caractéristiques livrables comprennent l’assistance au suivi de voie 2, l’assistance à l’évitement de collision frontale, l’avertissement de sortie sécuritaire et des fonctions d’évitement de collision en marche arrière lors du stationnement. Parmi les autres caractéristiques livrables, on retrouve les mises à jour logicielles à distance et un assistant IA intégré avec des fonctions d’IA générative.

La production a débuté en décembre 2025. Le tout nouveau Kia Seltos 2027 arrivera au deuxième trimestre en Amérique du Nord, tandis que la version HEV débarquera au quatrième trimestre de 2026. Les prix et les détails précis seront communiqués à l’approche de la date de lancement.