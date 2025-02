Kia dévoile le fourgon PV5 de production destiné au Canada en 2025

Trois versions du PV5 sont prévues.

L’autonomie atteint 400 km selon le cycle WLTP.

Le constructeur Kia est, à l’instar de Hyundai, sur une lancée. Et le virage électrique va bon train au sein de la marque coréenne, Kia qui a tenu sa journée EV Day plus tôt cette semaine en Espagne. Si la présentation du concept EV2 et des versions de production de l’EV4, disponible en version berline ou cinq portes, retiennent l’attention, un autre véhicule dévoilé de l’autre côté de l’Océan Atlantique pourrait bien débarquer chez nous.

En effet, le fourgon PV5 de production a lui aussi été montré de manière officielle. Et Kia n’entend pas se limiter à une seule configuration avec cette incursion dans le créneau des fourgons commerciaux électriques. Non, Kia a également dévoilé une variante passagers, question de maximiser son potentiel sur le marché, tandis qu’une option châssis-cabine est également dans les plans.

Le nouveau Kia PV5 est le premier véhicule à profiter de la plateforme PBV (Platform Beyond Vehicle), une architecture de voiture remaniée pour un usage commercial. Notez que la technologie de batteries (E-GMP.S pour Electric Global Modular Platform for Service) demeure en place pour le fourgon de taille intermédiaire.

Pour améliorer la souplesse de sa gamme commerciale électrique, les ingénieurs affectés à ce projet ont développé un système de carrosserie flexible, une technologie qui permet l’assemblage modulaire des composants de la carrosserie. On devine que le PV5 sera utilisé à toutes les sauces, allant du simple fourgon de livraison à la version de transport de passagers, sans oublier l’alternative conçue pour le camping. On a d’ailleurs pu découvrir son plein potentiel avec le concept WKNDR présenté pour la première fois au SEMA Show de Las Vegas en novembre dernier.

Pour l’instant, une seule option de motorisation est offerte, c’est-à-dire un moteur électrique monté à l’avant (traction) avec une puissance modeste de 161 chevaux et un couple de 184 lb-pi. Il y a aussi trois choix de batteries : 43,3 kWh au lithium-fer phosphate et deux au nickel manganèse cobalt, de 51,5 kWh et de 71,2 kWh. L’autonomie pourrait atteindre 400 km, mais cette distance a été obtenue avec la méthode de calcul WLTP. On peut donc croire que si le fourgon s’amène en Amérique du Nord – ou au Canada du moins –, l’autonomie ne sera pas aussi longue.

Là où ça se corse pour le constructeur coréen, c’est au sud de la frontière, car le Kia PV5 entre dans la catégorie des véhicules commerciaux, un segment complexe pour les véhicules assemblés à l’extérieur du territoire américain. En effet, depuis 1964, la taxe de 25 % sur les véhicules commerciaux, en réponse aux tarifs imposés par l’Union Européenne sur le poulet américain, complique la tâche des marques qui désirent s’immiscer dans ce secteur plus spécifique des transports.

Dans une entrevue avec Automotive News, le PDG de Kia, Ho Sung Song, a confirmé son désir d’ajouter le PV5 à la gamme de véhicules canadiens, mais qu’aucun plan n’était prévu pour les États-Unis. Cette situation pourrait toutefois changer, surtout parce que le marché américain est très important. En revanche, Kia pourrait imiter Ford avec son fourgon Transit Connect, qui était tout d’abord assemblé en Turquie avec des sièges à l’arrière, avant d’être débarrassé de cette deuxième rangée pour être vendu en tant que véhicule commercial en sol américain. Kia pourrait en effet considérer cette avenue pour les États-Unis.

Mais, en ce qui concerne le Canada, Kia aura un PV5 dans son alignement d’ici la fin de l’année.