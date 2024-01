Kia construira des véhicules électriques commerciaux flexibles

Il s’agit de VÉ hautement modulaires, prêts pour un usage commercial.

Ces véhicules permettraient des carrosseries interchangeables.

Kia s’intéresse à l’aspect commercial de l’industrie automobile. Elle vient d’annoncer ce qu’elle appelle les solutions Kia Platform Beyond Vehicle, qui offriront des véhicules électriques « carte blanche » aux entreprises qui ont besoin d’espace et de flexibilité.

Qu’entend-on exactement par « plateform Beyond Vehicle » ? L’entreprise ne définit pas le terme et utilise de nombreux mots à la mode dans le domaine de la mobilité. Ce qui compte, c’est que les véhicules offriront un haut niveau de personnalisation et qu’ils seront équipés de matériel et de logiciels destinés aux entreprises.

La première phase du projet est la Kia PV5. Il s’agit d’un véhicule électrique destiné au covoiturage, à la livraison et à d’autres tâches similaires. Il s’agira du modèle de taille moyenne de la gamme.

La deuxième phase lancera les autres modèles. Deux plus petits et un plus grand. Kia explique qu’elle utilisera l’IA pour interagir avec les utilisateurs afin de leur fournir des mises à jour et une expérience qui pourra être partagée avec le reste de la flotte de l’utilisateur et leurs appareils. Kia suggère des utilisations telles que le partage d’informations sur les itinéraires ou les livraisons.

La dernière phase est une véritable effervescence. « Au cours de la troisième phase, les PBV de Kia devraient évoluer vers des solutions de mobilité hautement personnalisables et sur mesure en s’intégrant au futur écosystème de la mobilité. »

La plateforme du véhicule de Kia aura une zone conducteur fixe et permettra des formes de carrosserie interchangeables à l’arrière. Les carrosseries seront couplées à l’aide d’une combinaison d’aimants et de matériel traditionnel, ce qui pourrait en faire un taxi le jour, une camionnette de livraison la nuit et un camping-car le week-end.

Kia a indiqué que les modèles PBV seront construits dans une usine dédiée en Corée. Des partenaires dans le monde entier permettront de les personnaliser au niveau local. L’usine devrait ouvrir l’année prochaine et a une capacité d’environ 150 000 unités par an.