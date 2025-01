Kia au cœur du Salon international de l’auto de Montréal 2025 avec une gamme de véhicules électriques de pointe

La très performante EV9 GT et la EV6 rafraîchie mènent la gamme électrifiée de Kia au SIAM 2025, aux côtés du Sportage de nouvelle génération et du concept PV5 WKNDR.

L’EV9 GT de 501 chevaux offre une accélération de voiture de sport dans un ensemble VUS à trois rangées.

L’EV6 amélioré offre jusqu’à 513 kilomètres d’autonomie grâce à des options de batterie améliorées.

Le Sportage 2026 présente des améliorations complètes du groupe motopropulseur et des technologies avancées.

Le concept PV5 WKNDR présente l’avenir des véhicules d’aventure électriques.

Kia présente sa gamme de véhicules la plus évoluée au Salon international de l’auto de Montréal, qui se tiendra du 17 au 26 janvier au Palais des congrès. Vous verrez pour la première fois le très performant EV9 GT et le EV6 rafraîchi, accompagnés du Sportage de prochaine génération et du concept avant-gardiste PV5 WKNDR.

EV9 GT : performance et praticité

Le nouveau EV9 GT offre des capacités inégalées en tant que VUS à trois rangées le plus puissant de l’histoire de Kia. Avec 501 chevaux issus de sa configuration à double moteur, vous ferez l’expérience d’une accélération de voiture de sport de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes, tout en conservant une fonctionnalité de VUS familial complète. La toute première suspension à commande électronique dans un VUS Kia offre une tenue de route dynamique grâce à de multiples modes de conduite, activés via la commande au volant GT dédiée.

Les éléments de design de performance comprennent des jantes en alliage de 21 pouces spécialement conçues avec des pneus Continental haute performance. L’habitacle est équipé de sièges sport à rembourrage profond en suédine Alcantara de première qualité, complétés par des détails distinctifs de couleur vert néon dans tout l’intérieur.

EV6 améliorée pour 2025

L’EV6 2025 arrive avec des améliorations substantielles en termes de puissance et d’autonomie. La configuration standard de la batterie de 63,0 kWh fournit 167 chevaux au moteur arrière. Pour les trajets plus longs, la batterie de 84,0 kWh disponible en option offre une autonomie estimée à 513 kilomètres dans certaines configurations.

Le nouveau style extérieur intègre la nouvelle signature lumineuse Star Map, tandis que l’intérieur est doté d’un écran intégré incurvé. L’architecture de charge avancée de 800 volts maintient la position de l’EV6 en tant que leader de la technologie de charge rapide.

Sportage de nouvelle génération

Le Sportage 2026 présente des améliorations complètes sur l’ensemble de sa gamme de groupes motopropulseurs. L’extérieur se distingue par des feux de jour Star Map à LED ambrées et une présence accrue sur la route. À l’intérieur, vous trouverez de série un double système d’affichage panoramique de 12,3 pouces avec intégration sans fil des téléphones intelligents.

Le Sportage offre plusieurs options de motorisation. Le système hybride produit désormais 231 chevaux, tandis que la technologie hybride rechargeable délivre 268 chevaux. La nouvelle technologie de gestion du terrain améliore votre contrôle dans des conditions difficiles comme la neige, la boue et le sable.

Concept PV5 WKNDR : Prêt pour l’aventure

Le concept PV5 WKNDR illustre l’avenir des véhicules d’aventure électriques. Ce van polyvalent combine un espace intérieur adaptable avec des solutions de stockage intelligentes, avec le système innovant Gear Head pour un accès pratique à la cargaison extérieure. Les solutions d’alimentation durable comprennent des panneaux solaires intégrés et des roues hydroturbines avancées pour une capacité hors réseau.

Votre visite chez Kia au salon MIAS 2025 vous donnera un aperçu complet de la technologie électrique avancée et des capacités améliorées. L’exposition complète au Palais des congrès démontre comment l’avenir électrique de Kia s’aligne sur les besoins des conducteurs canadiens.