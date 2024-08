Karma dévoile deux nouveaux modèles : Super Coupé Kaveya en partenariat avec Intel, GT-UV Ivara Design Study

Karma Automotive dévoile les concepts Ivara et Kaveya, qui mettent l’accent sur le luxe et les éléments de design innovants.

Le super coupé Kaveya est doté d’une puissance de 1 000 chevaux et d’un système de sonorisation signé Master & Dynamic.

Karma s’associe à Intel pour développer une architecture de véhicule définie par logiciel, améliorant ainsi les capacités des futurs modèles.

Karma Automotive, le constructeur automobile californien de luxe, a dévoilé deux nouveaux concepts de véhicules et annoncé un partenariat avec Intel Automotive à l’occasion du Quail, un rassemblement de sports mécaniques à Carmel Valley, en Californie.

La société a présenté la Karma Ivara « GT-UV » Design Study, un nouveau concept de véhicule qui établit le segment des véhicules utilitaires grand tourisme. L’Ivara se caractérise par un pare-brise très incliné, un toit panoramique et un soubassement protecteur mat avec une peinture auto-cicatrisante. Il est en cours de développement en tant que véhicule électrique pur ou en tant que véhicule à autonomie étendue.

Karma a également dévoilé la Karma Kaveya, un super coupé avec des portes papillon et une carrosserie en fibre de carbone. La Kaveya offrira jusqu’à 1 000 chevaux de puissance électrique et devrait être vendue à partir de 300 000 $ USD. Son intérieur comprend de nombreuses options de personnalisation et un système audio de la marque de luxe Master & Dynamic.

La Kaveya sera le premier véhicule de série construit sur la base de l’architecture SDVA (Software-Defined Vehicle Architecture), co-développée avec Intel Automotive. Cette collaboration vise à créer une conception de véhicule plus efficace et plus flexible en consolidant de multiples unités de contrôle électronique dans un système informatique centralisé.

Marques McCammon, président de Karma Automotive, a déclaré : « Karma Automotive peut adapter ses groupes motopropulseurs rapidement et agilement en réponse aux demandes changeantes de nos clients et du marché, ce qui garantit notre longévité et notre succès. »

Karma prévoit de revenir sur le marché au quatrième trimestre 2024 avec la Karma Revero de 3e génération. Cette production limitée à 150 unités sera proposée à un prix inférieur à 150 000 $ USD.

Le langage de conception de l’entreprise se caractérise par une « ligne Comète » qui s’étend sur la largeur des véhicules, accentuant leurs proportions et leur style.

Karma Automotive et Intel Automotive travailleront ensemble pour évaluer, démontrer et valider des concepts essentiels à l’avancement des normes ouvertes pour le SDVA. Cette technologie devrait être partagée ouvertement pour soutenir la transformation de l’industrie automobile au sens large.