JLR dévoilera un nouveau Range Rover électrique et un Freelander hybride rechargeable

JLR sera très active avec plusieurs lancements de modèles électrifiés et entièrement électriques au cours des prochaines années

JLR présentera son premier VE basé sur l’architecture EMA, remplaçant le Velar par un Range Rover plus bas, au style proche d’une familiale.

Le VUS Freelander VEHR sera lancé en Chine avant un déploiement mondial grâce au partenariat avec Chery.

La nouvelle berline GT électrique de Jaguar, forte de 1 000 ch, offrira jusqu’à 692 km d’autonomie.

Jaguar Land Rover dévoilera cette année un nouveau modèle Range Rover entièrement électrique. Il s’agira du premier véhicule construit sur la nouvelle architecture Electric Modular Architecture (EMA) du constructeur. Ce modèle remplacera l’actuel Range Rover Velar et adoptera une carrosserie plus longue et plus basse afin d’améliorer l’aérodynamisme et d’augmenter l’autonomie.

Décrit par le chef des finances de JLR, Richard Molyneux, comme un ajout « unique » à la gamme Range Rover, le VUS électrique devrait afficher une silhouette davantage inspirée d’une familiale que d’un VUS traditionnel. Des prototypes ont déjà été aperçus en phase d’essais.

La plateforme EMA soutiendra plusieurs futurs véhicules électriques de JLR. La production des modèles basés sur l’EMA se fera à l’usine de Halewood, dans le nord-ouest de l’Angleterre, où sont actuellement assemblés l’Evoque et le Discovery Sport. L’installation a été réoutillée afin d’accueillir cette nouvelle architecture.

En plus du nouveau Range Rover électrique, JLR prévoit relancer l’appellation Freelander avec une gamme de modèles hybrides rechargeables. Le premier véhicule issu du retour de la marque Freelander sera développé en partenariat avec Chery et produit dans une usine en coentreprise près de Shanghai. Il reposera sur la plateforme T1X de Chery et sera d’abord lancé en Chine avant d’être commercialisé sur les marchés mondiaux.

JLR a également confirmé que le Range Rover Electric, longtemps retardé, arrivera plus tard cette année. Construit sur la plateforme Modular Longitudinal Architecture (MLA), le VUS électrique sera doté d’une batterie de 117 kilowattheures offrant une autonomie réelle de plus de 480 kilomètres. Son architecture de 800 volts est conçue pour permettre une recharge plus rapide.

Enfin, Jaguar sera elle aussi de la partie. Trois véhicules électriques sont prévus à court terme. Le premier à être dévoilé sera une berline GT haute performance cet été, dans le cadre de la stratégie de relance de la marque. Le futur modèle électrique à quatre portes sera équipé d’une motorisation à trois moteurs développant plus de 1 000 chevaux et offrira jusqu’à 692 kilomètres d’autonomie grâce à une batterie de 120 kWh.

Source: Automotive News