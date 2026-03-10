Jim Farley de Ford donne un Explorer au pape Léon XIV

Le pape Léon XIV reçoit un Ford Explorer Platinum hybrid « sur mesure » en honneur de leurs origines commune : Chicago.

Les papes reçoivent souvent des véhicules en cadeau

Robert Francis Prevost, Léon XIV est originaire de Chicago

Le pape a reçu le véhicule le 28 février en privé, sans cérémonie

Les papes se font constamment donner des véhicules durant leur pontificat. Souvent ce sont des voitures exotiques qui ne sont que des prétextes pour une mise à l’encan pour recueillir des dons de charité. Toutefois, le dernier don automobile épouse une tout autre cause que la philanthropie, Jim Farley, le patron de Ford a fait faire un Explorer « sur mesure » pour le pape Léon. Pourquoi un Explorer? L’usine de cet utilitaire est basée à Chicago, la ville d’origine de Robert Francis Prevost.

Un cadeau « sur mesure »

Des dizaines d’employés de Ford ont collaboré pour concevoir ce modèle unique d’Explorer, offert au pape Léon XIV par le PDG de Ford, Jim Farley, et son épouse Lia, à la fin du mois de février. Le souverain pontife prévoit utiliser ce véhicule pour se déplacer à l’intérieur du Vatican.

Comme les autres Explorer, celui-ci a été assemblé à l’usine Ford de Chicago, un site industriel installé depuis plus d’un siècle dans le sud de la ville. Ce choix n’est pas anodin : le pape lui-même a grandi à environ huit kilomètres de là, dans la banlieue de Dolton.

Drôle de choix de couleur

Cet Explorer est la version la plus luxueuse du modèle. Il y a toutefois un choix étonnant venant de Ford, la couleur du véhicule. Généralement, les véhicules pontificaux sont toujours peints en blanc avec des accents dorés. Dans le cas présent, l’Explorer va détonner dans le stationnement en étant noir. C’est peut-être une astuce de Farley pour que son cadeau se distingue dans le stationnement.

Le véhicule a reçu plusieurs modifications, dont un groupe motopropulseur hybride V6 de 3,3 litres, associé à une boîte hybride à 10 rapports. Le choix de cette motorisation est étonnant dans la mesure qu’elle n’est plus offerte dans la gamme de l’Explorer depuis déjà quelques années. Une antenne compatible avec le système de radio européen a également été ajoutée. Les plaques d’immatriculation personnalisées affichent « DA POPE » et « LEO XIV ».

De petits détails qui font la différence

À l’intérieur, plusieurs éléments de design rendent hommage aux liens entre Chicago et le Vatican. Des seuils de porte en aluminium qui reprennent la silhouette de Chicago à gauche et celle du basilique Saint-Pierre-de-Rome à droite. On retrouve la même délicatesse sur le tableau de bord devant le passager.

En plus des appliques, la silhouette de Chicago est brodée sur les appuis-tête et l’on retrouve de petits drapeaux de la ville de Chicago intégrés dans la couture des sièges avant.

Jim et Lia Farley ont remis la voiture en personne au pape lors d’une audience privée au Vatican le 28 février.

« Il a remarqué et apprécié toutes les petites touches personnalisées », a raconté Jim Farley à propos de la réaction du pontife. « Nous avons même fait un petit tour en voiture et je peux confirmer que le Saint-Père aime conduire un véhicule au tempérament sportif. »

Selon le dirigeant de Ford, la conversation a surtout été marquée par la fierté partagée de leurs racines communes à Chicago. Farley avait apporté une photo de l’équipe de l’usine d’assemblage de Chicago ainsi que des lettres manuscrites des employés ayant participé au projet. En retour, le pape a béni plusieurs chapelets destinés aux membres de l’équipe.