Jeep Recon Moab EV noir aperçu presque sans camouflage avant son dévoilement officiel

De nouvelles photos montrent le Jeep Recon Moab EV au style assombri avant ses débuts en production.

Jeep Recon Moab EV révélé avec peinture noire, roues noires et extérieur prêt pour l’aventure hors route.

La plateforme STLA Large permet une autonomie de 480 kilomètres et une motorisation électrique adaptée aux sentiers.

Les versions Willys et Overland devraient s’ajouter à la version Moab lors du lancement pour l’année-modèle 2026.

Le Jeep Recon Moab EV a été aperçu presque sans camouflage dans une livrée noire intégrale, offrant un premier aperçu du VUS électrique tout-terrain avant son dévoilement officiel plus tard cette année. Partagées par des membres du Jeep Recon Forum, ces images révèlent une apparence presque prête pour la production, incluant peinture noire, jantes foncées et vitres teintées.

Attendu pour l’année modèle 2026, le Recon deviendra le troisième VUS 100 % électrique de Jeep après l’Avenger (non prévu pour l’Amérique du Nord, pour l’instant…) et le Wagoneer S. Bien qu’il ne vise pas à remplacer le Wrangler, le Recon reprend plusieurs éléments de design de l’icône hors route de Jeep, comme des portes et vitres amovibles en option, ainsi qu’une silhouette carrée conçue pour les sentiers.

Reposant sur la plateforme STLA Large de Stellantis, le Recon devrait offrir une autonomie d’au moins 480 kilomètres. La version Moab inclura des capacités tout-terrain améliorées et semble globalement fidèle aux images ayant fuité en 2023, quoique légèrement plus raffinée. Lors d’une observation récente, le véhicule a été photographié à côté d’un Chevrolet Equinox, mettant en évidence son profil plus haut et plus droit.

Jeep positionne le Recon comme un concurrent direct dans le segment des VUS électriques hors route, visant des modèles comme le Ford Bronco. Dans une publicité diffusée lors du Super Bowl plus tôt cette année, l’acteur Harrison Ford apparaît dans une séquence où un Recon devance un Bronco sur un sentier. « Ce Jeep me rend heureux, même si je m’appelle Ford », a-t-il lancé en plaisantant à la fin du message publicitaire.

Les détails de production demeurent limités, mais Jeep a confirmé que le Recon sera capable de franchir le Rubicon Trail avec une seule charge, tout en conservant assez d’énergie pour revenir à un point de recharge. La version Moab devrait être accompagnée d’autres déclinaisons probables, comme la Willys déjà offerte avec le Wrangler, et l’Overland proposée avec le Grand Cherokee.

Le prix de départ est attendu autour de 80 000 $, tandis que les versions supérieures, dont l’édition Moab, pourraient dépasser les 100 000 $ selon l’équipement.