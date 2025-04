Jeep dévoile sept nouveaux concepts pour le 59e Safari annuel de Pâques à Moab

Le « Easter Jeep Safari » de 2025 se tiendra à Moab, en Utah, du 12 au 20 avril.

Comme chaque année, Jeep y dévoile une série de concepts inédits.

Dix nouveaux sentiers Badge of Honour sont aussi ajoutés à travers les États-Unis.

Fidèle à une tradition qui perdure depuis 59 ans, Jeep organisera le Safari annuel de Pâques 2025 à Moab, en Utah, du 12 au 20 avril.

Cet événement rassemble les passionnés de conduite hors route ainsi que la division des pièces de performance de la marque (JPP), pour une semaine d’activités comprenant des randonnées en sentier, des essais des modèles Jeep actuels – tant sur route que hors route – et plus encore.

Comme les années précédentes, des employés de Jeep et de JPP participeront également à des opérations de nettoyage de sentiers, en collaboration avec Red Rock 4-Wheelers et le Bureau of Land Management, afin de promouvoir une pratique responsable de la conduite hors-route.

Par ailleurs, le constructeur a ajouté dix nouveaux sentiers au programme Badge of Honour aux États-Unis, dont trois à Moab. Ce programme récompense les conducteurs qui relèvent certains des défis hors route les plus corsés, en leur permettant de revendiquer un badge une fois le parcours complété à bord de leur Jeep.

Le clou de cet événement reste cependant les nouveaux concepts dévoilés dans les jours précédant le safari — et 2025 ne fait pas exception.

En effet, Jeep a levé le voile ce matin sur sept nouveaux concepts basés sur les modèles Wrangler et Gladiator, tous tirant pleinement parti du catalogue de pièces JPP, avec une bonne dose de style rétro.

Parmi eux, le concept Convoy, un Gladiator qui puise son inspiration dans les modèles militaires et les camionnettes J des années 70. On y retrouve une partie avant inclinée, des demi-portières en toile, un toit et une benne recouverts d’une toile à flancs ouverts, sans oublier des pneus hors route de 40 pouces.

Le concept Bug Out 4xe est une version allongée du Wrangler 2 portes, conçue pour le camping ultraléger et l’overlanding. Il se distingue par l’utilisation massive de fibre de carbone, une cabine aux côtés ouverts, un toit surélevé et l’absence de banquette arrière. Cela permet un espace suffisant pour suspendre un hamac dans l’aire de chargement. Ce concept roule sur des pneus tout-terrain BF Goodrich de 37 pouces.

Le concept Jeep Rewind rend hommage aux années 80 et 90 avec un Wrangler 2 portes à carrosserie régulière. Il arbore une peinture violette éclatante avec des graphiques turquoise et roses, un intérieur assorti, et même un vieux téléphone de voiture monté sur la console centrale. Les jantes à cinq trous rappellent celles proposées sur le Wrangler YJ du début des années 90.

Vient ensuite le Wrangler 4xe Blueprint, un modèle 4 portes qui met en vedette près de 40 accessoires d’origine disponibles à l’achat. Ces accessoires sont peints d’un bleu vif qui contraste avec le noir de la carrosserie, et plusieurs d’entre-eux sont munis de codes QR renvoyant à la boutique en ligne de Mopar. On y retrouve notamment des portes tubulaires, des pare-chocs en acier, une suspension surélevée de 2 pouces et des pneus tout-terrain de 37 pouces.

Le Wrangler 4xe Sunchaser est un autre modèle 4 portes que Jeep décrit comme prêt pour « une journée complète d’activités, du lever au coucher du soleil ». Pour ce faire, il comprend plusieurs accessoires conçus en usine, dont une suspension surélevée, des pneus tout-terrain, un grand porte-bagages de toit ainsi qu’une peinture jaune “autobus scolaire” agrémentée de graphiques noirs et des projecteurs à DEL.

Le Gladiator High Top Honcho rend hommage aux ensembles graphiques Honcho proposés sur les camionnettes Jeep de la fin des années 70 et du début des années 80. Ce concept arbore une peinture violet foncé avec des bandes latérales et sur le capot en jaune, orange et rouge, des jantes blanches en acier et des pneus de 40 pouces. L’intérieur mise sur un cuir perforé noir et beige.

Enfin, le Jeep J6 Honcho est une autre création rétro. Ce camion à vu le jour en tant que modèle 4 portes, mais il a été modifié avec une cabine sur mesure à 2 portes, dans le style des camionnettes à cabine régulière Jeep de la fin des années 70. Sa peinture blanche avec des graphiques bleus évoque également la même époque. Il est complété par des pneus boue de 37 pouces, des jantes en alliage bronze et des projecteurs à DEL montés sur le toit.

Tous ces concepts seront exposés au public les 17 et 18 avril chez Walker Drug, au centre-ville de Moab, ou Jeep tiendra un kiosque du 14 au 18 avril.