Jeep dévoile sept nouveaux concepts au 57e Easter Jeep Safari

Ces modèles ont été préfigurés individuellement au cours du dernier mois.

Quatre des concepts sont électrifiés, incluant le Magneto 3.0 entièrement électrique.

Chaque concept est équipé de plusieurs accessoires Jeep Performance Parts.

Après les avoir préfigurés au cours du mois dernier, Jeep vient de dévoiler ses sept nouveaux concepts créés spécifiquement pour le 57e safari annuel Easter Jeep Safari qui se tient à Moab.

Cet événement de tout-terrain attire chaque année quelque 20 000 personnes qui participent à des excursions d’une journée sur certains des sentiers les plus difficiles d’Amérique du Nord.

Jeep profite toujours de cette occasion pour dévoiler des concepts accrocheurs visant à améliorer les capacités tout-terrain de ses véhicules et à montrer la direction que prendront les modèles de production dans les années à venir.

Pour 2023, le constructeur a dévoilé sept concepts dont quatre sont électrifiés. Cela signifie qu’il a l’intention de poursuivre le développement des groupes motopropulseurs électriques sans compromettre les capacités de ses véhicules.

Magneto 3.0

L’un des modèles les plus importants est le Magneto 3.0, la troisième itération du premier concept Wrangler entièrement électrique.

S’appuyant sur les deux premières versions présentées en 2021 et 2022, le Magneto 3.0 continue d’utiliser une carrosserie modifiée de Wrangler à deux portes et est équipé d’une garde au sol élevée de 3 pouces, de jantes de 20 pouces, de pneus boue de 40 pouces et d’essieux Dynatrac 60 et 80 à l’avant et à l’arrière, respectivement.

Les mises à jour les plus importantes par rapport à la version 2.0 se trouvent sous le capot, puisque les moteurs électriques ont été rendus plus efficaces, augmentant ainsi leur puissance à 650 chevaux et 900 lb-pi de couple, en plus de permettre une plus grande autonomie.

Les conducteurs auront également un meilleur contrôle de ce groupe motopropulseur grâce à trois nouveaux modes qui peuvent limiter la puissance à 285 chevaux et 273 lb-pi de couple (la puissance nominale du Magneto 1.0), fournir un freinage régénératif et permettre une conduite sur une seule pédale dans les situations plus difficiles.

Concept Wrangler Rubicon 4xe

Ce concept Wrangler quatre portes arbore une teinte de rose chromatique vif et une calandre Rubicon 20e anniversaire noir brillant. Ce ne sont pas ses seuls éléments distinctifs, puisque le concept comprend également des pneus de 37 pouces, des jantes tout-terrain American Expedition Vehicle (AEV), des pare-chocs avant et arrière AEV, un treuil et la toute nouvelle suspension pneumatique réglable AccuAir, disponible pour les modèles Wrangler et Gladiator via le catalogue Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar. Comme son nom l’indique, ce concept est propulsé par le même groupe motopropulseur hybride rechargeable que celui du Wrangler 4xe.

Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

Un autre modèle de Wrangler électrifié est le concept Departure, une version modifiée à quatre portes peinte dans une nuance de bleu foncé. Ce concept est équipé de nombreux accessoires Jeep Performance Parts (JPP) tels que le support de roue de secours arrière qui peut pivoter verticalement pour offrir une garde au sol maximale ou un espace de chargement plus important. Comme cet accessoire est destiné à un usage routier, il comprend toujours un troisième feu stop et une caméra de recul.

À l’avant, un protège-calandre tubulaire de 4 pouces par 1 pouce protège la calandre du Rubicon 20e anniversaire et les élargisseurs d’ailes sont dotés de feux diurnes à DEL, ce qui en fait le premier accessoire de ce type à être approuvé pour une utilisation sur route.

Des points de fixation pour des accessoires supplémentaires tels que des projecteurs sont également prévus tout autour de l’extérieur et de l’intérieur de ce concept, y compris sur les panneaux Molle installés sur les panneaux de custode arrière.

En termes de capacités, ce concept est équipé de pneus de 37 pouces et de jantes bronze uniques, ainsi que d’un kit de levage JPP de 2 pouces comprenant des amortisseurs Bilstein équipés de réservoirs externes pour augmenter le refroidissement et le débattement de la suspension.

Concept Cherokee 4xe 1978

Basé sur un Jeep Cherokee (SJ) de 1978, ce concept est le seul à ne pas être basé sur un modèle actuel disponible au public dans la gamme du Safari de Pâques 2023. Ce modèle utilise une carrosserie modifiée du VUS deux portes pleine-grandeur, associée à la mécanique d’un Wrangler 4xe de 2022. Les roues mag de 17 pouces sont chaussées de pneus de 37 pouces et la banquette arrière a été remplacée par une cage de sécurité à quatre points d’ancrage.

Concept Scrambler 392

Alors que le Cherokee 4xe Concept de 1978 est un modèle ancien doté d’une technologie actuelle, le Scrambler 392 Concept est un modèle moderne conçu pour ressembler à un modèle classique. En effet, cette version raccourcie à deux portes du Gladiator est une recréation du Scrambler des années 80 (CJ-8) qui était une version modifiée du CJ-7 (le prédécesseur du Wrangler). Peint en vert vif, ce modèle se distingue également par son moteur V8 Hemi de 6,4 litres, logé sous un capot doté d’un insert transparent. Parmi les autres modifications, on peut citer la suspension AccuAir, des pneus de 40 pouces et de nouveaux élargisseurs d’ailes.

Concept Grand Wagoneer Overland

Ce concept est le seul, à part le Cherokee 1978, à ne pas être basé sur le Wrangler ou le Gladiator. En effet, ce modèle est basé sur le Grand Wagonner, le plus grand et le plus luxueux des VUS du constructeur. Au lieu de mettre l’accent sur les performances, Jeep a décidé de faire de ce concept une sorte de chalet mobile capable de loger dans des endroits difficiles d’accès.

Pour ce faire, un Skyloft repliable a été installé sur le toit. Il peut accueillir deux personnes et offre une bonne vue sur l’extérieur grâce à ses grandes fenêtres. L’accès à ce loft se fait par le toit ouvrant repositionné de la troisième rangée et les sièges de la deuxième rangée ont été remplacés par des poufs et un tapis qui, associés au système d’info divertissement de série à l’arrière et à l’éclairage d’ambiance, créent une salle de séjour confortable.

Les capacités tout-terrain n’ont pas été oubliées pour autant, puisque ce concept est propulsé par le moteur six cylindres turbocompressé Hurricane de 500 chevaux et qu’il est équipé de pneus de 35 pouces.

Concept Gladiator Rubicon Sideburn

Le dernier des concepts de l’Easter Safari de cette année est le Gladiator Sideburn, une version largement modifiée du pick-up standard à quatre portes. Bien qu’il conserve le même moteur V6 de 3,6 litres que le Gladiator de série, ce modèle est doté d’une longue liste d’accessoires JPP, notamment des projecteurs amovibles, un kit de levage de 2 pouces avec des amortisseurs Bilstein, des pneus de 37 pouces, une grille de protection tubulaire qui se replie pour former une banquette, une barre sport et un hayon personnalisé. Comme le concept Departure, ce modèle est également équipé de panneaux Molle qui permettent un rangement supplémentaire sur les côtés du camion.