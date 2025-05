Jeep dévoile les premières images du Grand Cherokee 2026

Jeep s’apprête à rafraîchir le Grand Cherokee.

On a l’impression que le Jeep Grand Cherokee a été entièrement renouvelé récemment, mais en réalité, cela fait déjà près de cinq ans. La pandémie et la décision de Jeep de vendre l’ancien modèle en parallèle du nouveau y sont pour quelque chose. Le Grand Cherokee est donc dû pour une mise à jour en profondeur à temps pour l’année-modèle 2026, et son arrivée est imminente. Jeep vient tout juste de publier les premières images aguiche de la prochaine version de son utilitaire à la fois luxueux et robuste.

Deux images ont été partagées pour l’instant. La première montre l’extérieur, où quelques changements sont visibles. Les phares sont nouveaux : la signature à DEL s’incurve désormais vers le bas à son extrémité intérieure, suivant la ligne de la section inférieure. Le jonc décoratif brillant sous les phares semble, quant à lui, inchangé.

Le pare-chocs avant redessiné intègre une section noire qui est désormais séparée de la grille inférieure par une bande de la même couleur que la carrosserie — un nouvel élément pour cette mouture. À l’avant, la calandre a aussi été légèrement modifiée pour rafraîchir l’apparence générale.

Les changements à l’intérieur paraissent tout aussi subtils. La forme de la planche de bord est familière, tout comme les boutons situés au-dessus de l’écran central. Cependant, l’écran lui-même est nouveau, et il semble incorporer des molettes pour le volume et la syntonisation.

Malheureusement, ce seraient les seules molettes restantes. Le grand panneau de commande du système de climatisation — qui offrait jusqu’ici des boutons physiques pour régler la ventilation et les sièges chauffants — a été retiré. À sa place, on retrouve maintenant des commandes virtuelles (probablement à retour haptique) intégrées au pourtour de l’écran pour les sièges, ainsi qu’une nouvelle interface pour le climatiseur en bas de l’écran.

Jeep a confirmé que ce Grand Cherokee renouvelé sera offert en version standard à deux rangées ainsi qu’en version Grand Cherokee L à trois rangées. Il sera aussi disponible avec le système hybride rechargeable 4xe. Plus de détails seront dévoilés dans les prochains mois.