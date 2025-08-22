Jeep Cherokee 2026 comparé à la génération précédente : 6 grands changements qui comptent

Le Cherokee revient en version hybride après avoir été retiré du marché en 2023, avec d’importantes améliorations en matière d’efficacité, de technologie et d’espace.

Groupe motopropulseur hybride offrant une économie de carburant améliorée de 35 %

Quatre versions remplacent les deux modèles précédents

Espace de chargement accru de 30 % derrière la banquette arrière

Le Jeep Cherokee 2026 fait son retour sur le marché canadien avec un nouveau moteur hybride quatre cylindres turbo de 1,6 litre, qui affiche une consommation combinée estimée à 6,4 L/100 km et une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres avec un seul plein. Ce VUS compact marque le premier système hybride de Stellantis en Amérique du Nord et se présente comme une transformation complète par rapport au Cherokee abandonné après 2023.

« Nous avons pris le temps de prendre du recul et d’analyser le marché nord-américain des VUS compacts afin de comprendre une chose : qu’attendent les clients d’un Jeep Cherokee de prochaine génération? », a déclaré Bob Broderdorf, directeur général de Jeep. « La réponse est un VUS esthétique doté d’une autonomie incroyable, de plus de technologies de série, d’équipements de sécurité et de capacités adaptées à leur style de vie, et entraîné par un groupe motopropulseur puissant et efficace. »

Pour bien comprendre ce que cette transformation signifie pour les acheteurs, il faut examiner l’évolution du Cherokee par rapport à la génération précédente et ce que ces changements représentent pour l’avenir de ce modèle emblématique.

Le plus gros changement : adieu essence, bonjour hybride

La principale différence se trouve au niveau de la motorisation. L’ancien Cherokee offrait deux moteurs à essence, tandis que le modèle 2026 utilise uniquement un système hybride.

L’Altitude de la génération précédente était équipé d’un 2,4 litres développant 180 chevaux pour une consommation de 9,8 L/100 km. La version Trailhawk avait droit à un 2,0 litres turbo de 270 chevaux, mais sa consommation montait à 10,6 L/100 km.

Le Cherokee 2026 repose sur un seul groupe motopropulseur hybride combinant un moteur à essence de 1,6 litre et des moteurs électriques. Le système génère 210 chevaux et 230 lb-pi de couple, tout en consommant 6,4 L/100 km. Cela représente une amélioration de 35 % en efficacité énergétique par rapport au modèle le plus économique de la génération précédente.

Modèle Moteur Puissance Couple Consommation (L/100 km) Ancien Altitude 2,4 L essence 180 ch 171 lb-pi 9,8 Ancien Trailhawk 2,0 L turbo 270 ch 295 lb-pi 10,6 Cherokee 2026 (tous) 1,6 L hybride 210 ch 230 lb-pi 6,4

Plus de choix, un positionnement différent

La structure des versions a évolué. L’ancien Cherokee se déclinait en deux variantes : Altitude et Trailhawk. Le Cherokee 2026 propose désormais quatre versions : Cherokee (de base), Laredo, Limited et Overland.

Cette gamme élargie offre un éventail plus large de prix et de niveaux d’équipement comparativement aux options limitées de la génération précédente.

La technologie fait un bond majeur

Les systèmes d’infodivertissement et d’instrumentation ont été largement modernisés. L’ancien modèle offrait un écran de 7 pouces au tableau de bord et un écran tactile de 8,4 pouces avec connectivité filaire pour téléphone intelligent.

Le Cherokee 2026 intègre un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un écran tactile de 12,3 pouces, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les sièges avant chauffants deviennent de série sur toutes les versions. Le système Uconnect 5 permet les mises à jour logicielles à distance.

La sécurité a aussi progressé. Les deux générations incluent la surveillance des angles morts et le freinage d’urgence. Mais le Cherokee 2026 ajoute une assistance à la conduite de niveau 2, permettant au véhicule d’aider au freinage, à l’accélération et à la direction sur l’autoroute, tout en nécessitant l’attention du conducteur.

Hors route : des gagnants et des perdants

La capacité hors route a diminué avec la transition. Le Trailhawk de la génération précédente avait des équipements spécialisés pour l’escalade de rochers et les terrains extrêmes, comme une boîte de transfert à gamme basse et de meilleurs angles d’approche.

Le Cherokee 2026 conserve une capacité 4×4 de base pour la neige, les chemins de terre et les sorties hors route légères, mais il ne possède plus les aptitudes extrêmes du Trailhawk. Jeep a retiré la gamme basse et réduit les angles d’approche pour privilégier l’efficacité routière et la conduite quotidienne.

Caractéristique hors route Ancien Trailhawk Cherokee 2026 Angle d’approche 29,9 degrés 19,6 degrés Garde au sol 222 mm 203 mm Gamme basse Oui Non Escalade de rochers Excellente Limitée

Plus d’espace et de confort

L’espace intérieur a considérablement augmenté malgré une refonte générale du véhicule. Le coffre derrière les sièges arrière passe de 731 à 952 litres, soit un gain de 30 %. Avec les sièges rabattus, la capacité grimpe de 1 549 à 1 935 litres.

Un empattement allongé de 162 millimètres améliore l’espace pour les passagers et le chargement, tout en maintenant des dimensions extérieures faciles à manier.

Remorquage : une petite baisse

La capacité de remorquage a diminué par rapport à la génération précédente. L’ancien Cherokee pouvait tirer jusqu’à 1 814 kilogrammes (4 000 lb) lorsqu’il était bien équipé. Le Cherokee 2026 est limité à 1 587 kilogrammes (3 500 lb).

Cette baisse touche particulièrement les acheteurs qui tractent régulièrement de grosses embarcations, des roulottes ou des équipements lourds.

Design : du fluide au robuste

La philosophie de design extérieur a changé en profondeur. L’ancien Cherokee adoptait un style raffiné aux lignes arrondies et aux proportions proches d’une voiture. Le Cherokee 2026 opte pour un design plus angulaire et droit, fidèle au style Jeep traditionnel.

Le nouveau modèle intègre des formes carrées, des surfaces droites et des éléments distinctifs d’éclairage à DEL, dont des feux de jour en U et des feux arrière inspirés des bidons d’essence militaires. Cette approche visuelle rapproche le Cherokee des autres modèles Jeep.

Prix et disponibilité au Canada

Le Cherokee 2026 sera offert en quatre versions, à partir de 42 390 $ pour le modèle de base. Le Laredo débute à 47 390 $, le Limited à 52 390 $ et l’Overland haut de gamme à 56 390 $.

Les versions Limited et Overland arriveront dans les concessions canadiennes à la fin de 2025, suivies des Cherokee et Laredo au début de 2026. La production a lieu à l’usine d’assemblage Stellantis de Toluca, au Mexique.

Comparaison complète des spécifications

Catégorie Ancien Cherokee Cherokee 2026 Versions offertes Altitude, Trailhawk Cherokee, Laredo, Limited, Overland Motorisations 2,4 L essence (180 ch) / 2,0 L turbo (270 ch) 1,6 L hybride seulement (210 ch) Consommation 9,8–10,6 L/100 km 6,4 L/100 km Capacité de remorquage 1 814 kg (4 000 lb) 1 587 kg (3 500 lb) Coffre (banquette en place) 731 litres 952 litres Coffre (sièges rabattus) 1 549 litres 1 935 litres Garde au sol 222 mm (Trailhawk) 203 mm Angle d’approche 29,9° (Trailhawk) 19,6° Gamme basse Oui (Trailhawk) Non Écran conducteur 7 pouces 10,25 pouces Écran tactile 8,4 pouces 12,3 pouces Connectivité téléphone Filaire seulement Sans fil de série

Ce que cela signifie pour le Cherokee

La transformation complète du Cherokee 2026 illustre l’orientation stratégique de Jeep vers l’électrification et une séduction plus large du marché. Après une courte absence, le modèle revient avec de nouvelles priorités : efficacité énergétique et intégration technologique plutôt que capacités hors route spécialisées.

Ces changements reflètent les grandes tendances de l’industrie automobile vers les motorisations hybrides et la connectivité accrue. L’évolution du Cherokee le positionne pour concurrencer directement les VUS compacts grand public, tout en conservant les aptitudes 4×4 attendues d’un Jeep dans les conditions canadiennes.