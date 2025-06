Jeep annonce les prix et les spécifications du nouveau Compass First Edition au Royaume-Uni

La version First Edition est confirmée pour le Royaume-Uni, mais rien encore pour l’Amérique du Nord

Lancement au Royaume-Uni prévu au troisième trimestre de 2025, à partir de 35 700 £ (environ 66 000 CAD)

Version 100 % électrique : autonomie estimée à 499 km, puissance de 213 ch et recharge DC à 80 % en 30 minutes

Habitacle repensé : 550 L de coffre, écran central de 16 pouces et sièges massants en option

Jeep a confirmé que les commandes du nouveau Compass First Edition seront ouvertes au Royaume-Uni à compter du troisième trimestre de 2025. Le prix de départ est fixé à 35 700 £ pour la version e-Hybrid et à 39 200 £ (environ 72 445 CAD) pour la version entièrement électrique. Il s’agit de la toute première fois que le Compass sera offert avec un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Deux versions seront proposées au lancement. La version e-Hybrid combine un moteur à essence trois cylindres de 1,2 litre avec un moteur électrique de 21 kW, pour une puissance totale de 145 chevaux. Cette motorisation permet de circuler uniquement à l’électricité à basse vitesse, notamment en ville, sans nécessiter de recharge externe.

Le Compass électrique est alimenté par une batterie de 74 kWh jumelée à un moteur électrique monté à l’avant, livrant 213 chevaux et 345 Nm (254 lb-pi) de couple. L’autonomie est estimée à environ 499 km. Le véhicule peut être rechargé de 20 à 80 % en 30 minutes grâce à la recharge rapide DC de 160 kW.

D’autres versions viendront s’ajouter ultérieurement : un hybride rechargeable avec une autonomie électrique de 82 km, une version électrique à deux roues motrices de 230 ch pouvant atteindre jusqu’à 647 km d’autonomie, ainsi qu’une version à quatre roues motrices avec une autonomie maximale de 599 km. Toutes les autonomies restent à confirmer selon l’homologation WLTP finale.

Le Compass conserve les compétences hors route emblématiques de Jeep, incluant une garde au sol pouvant atteindre 200 mm, une capacité de passage à gué de 470 mm (408 mm pour le e-Hybrid), et des angles d’attaque, de rampe et de sortie de 20, 15 et 26 degrés. Le système de gestion de motricité Selec-Terrain est de série.

Six couleurs extérieures seront offertes : Hawaii (standard), Pacific, Antarctica, Amazonia, Yosemite et Vulcano. Un toit de couleur carrosserie est inclus, avec un toit noir contrastant en option. Le modèle e-Hybrid sera livré avec des jantes en alliage gris brillant de 18 pouces, tandis que la version électrique recevra des jantes de 20 pouces noires usinées.

Construit sur la plateforme STLA Medium, le nouveau Compass mesure 4,55 mètres de long. L’habitacle offre plus d’espace qu’auparavant, un rangement de 34 litres à l’avant et un volume de coffre de 550 litres.

L’équipement intérieur comprend les sièges avant et le volant chauffants, la climatisation bizone et l’accès sans clé. Les deux versions sont dotées d’un combiné d’instruments numérique de 10 pouces et d’un écran central de 16 pouces. Le modèle électrique bénéficie également d’un système de préconditionnement et d’une pompe à chaleur.

Les commandes au Royaume-Uni débuteront au troisième trimestre de 2025. Les livraisons suivront peu après. Aucune information n’a encore été dévoilée pour l’Amérique du Nord, mais l’arrivée du nouveau Compass y est attendue pour 2026.