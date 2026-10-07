Jaguar Type 01 : plus de 1 000 chevaux et un prix prévu de 178 000 $ au Canada

Cette berline électrique de grand tourisme promet jusqu’à 644 kilomètres d’autonomie. Les commandes ouvriront au début de 2027.

La Type 01 est le premier modèle de série reposant sur la nouvelle architecture électrique de Jaguar.

Jaguar estime son autonomie maximale à 644 kilomètres et annonce la possibilité de récupérer 322 kilomètres en 13 minutes de recharge.

Le prix canadien de la version 1030 devrait commencer à 178 000 $, avec les premières livraisons prévues au deuxième semestre de 2027.

Jaguar a dévoilé la Type 01, une voiture électrique de grand tourisme à quatre portes qui inaugure une nouvelle génération de modèles pour la marque britannique. Présentée à New York le 6 octobre, elle développe plus de 1 000 chevaux et son prix de départ canadien devrait atteindre 178 000 $.

La Type 01 est conçue, développée et assemblée au Royaume-Uni. Les commandes ouvriront au début de 2027, tandis que les premières livraisons sont attendues au deuxième semestre. Le communiqué canadien précise que le prix annoncé s’applique à la version 1030.

Des proportions qui rappellent les grands Jaguar

Un long capot, un toit bas et une silhouette élancée définissent la Type 01. Jaguar établit un lien avec les E-type et XJS, reprenant certaines de leurs proportions pour rattacher ce nouveau modèle électrique à ses anciennes voitures de grand tourisme.

Sous la carrosserie se trouve la plateforme Jaguar Electric Architecture (JEA). La Type 01 est le premier véhicule de série à adopter cette architecture, réservée aux modèles électriques.

Jaguar présente la Type 01 comme sa voiture de route la plus puissante et la plus aérodynamique. Le communiqué ne précise toutefois ni son coefficient de traînée, ni ses temps d’accélération, ni la configuration détaillée de ses moteurs.

Jusqu’à 644 kilomètres d’autonomie estimée

La Type 01 adopte une architecture électrique de 850 volts et développe plus de 1 000 chevaux. Jaguar estime son autonomie maximale à 644 kilomètres avec une batterie entièrement chargée et des jantes de 21 pouces.

Il s’agit d’une estimation du constructeur. L’autonomie réelle dépendra des conditions d’utilisation, et le communiqué ne fournit pas de cote de consommation canadienne définitive.

Selon Jaguar, une recharge à 350 kW permettrait de récupérer jusqu’à 322 kilomètres d’autonomie en 13 minutes seulement. Ce chiffre correspond à l’autonomie récupérée pendant une séance de recharge, et non au temps nécessaire pour la recharger. La température de celle-ci, son niveau de charge initial et la borne utilisée influenceront les résultats.

La capacité de la batterie et le temps de recharge de 10 à 80 % n’ont pas été précisés.

Un prix canadien qui confirme des ambitions haut de gamme

Avec un prix de départ de 178 000 $, la Type 01 vise le segment des voitures de grand tourisme de luxe. Jaguar devra encore préciser les prix canadiens définitifs, l’équipement et les autres versions avant l’ouverture des commandes.

Son nom résume aussi son rôle au sein de la gamme : « Type » rappelle les modèles historiques de Jaguar, « 0 » représente l’absence d’émissions et « 1 » désigne le premier véhicule de cette nouvelle génération.