Jaguar réimagine sa marque avec une vision audacieuse de l’avenir le 2 décembre

Jaguar présente une nouvelle identité de marque définie par un « modernisme exubérant ».

Les nouveaux éléments visuels comprennent un logo redessiné, des graphismes audacieux et des palettes de couleurs vibrantes.

Le prochain concept Design Vision sera présenté en avant-première à la Miami Art Week en décembre 2024.

Jaguar a dévoilé une transformation radicale de l’identité de sa marque, marquant le début d’un nouveau chapitre pour l’emblématique constructeur automobile britannique de luxe. Fondée en 1935 par Sir William Lyons, Jaguar est devenue synonyme d’élégance, d’innovation et de performance, produisant des modèles légendaires tels que la E Type et la XJ qui ont défini le design automobile pendant des décennies.

Cependant, ces dernières années, la marque s’est lancée dans une mission visant à redéfinir son héritage pour l’ère moderne. La dernière transformation s’appuie sur l’héritage d’originalité de Jaguar, guidée par le principe de Lyons selon lequel une Jaguar doit toujours « ne rien copier » et s’efforcer d’être unique. Sur cette base, la nouvelle image de Jaguar adopte un « modernisme exubérant », un cadre créatif audacieux qui cherche à honorer son héritage tout en rendant la marque pertinente pour les publics contemporains.

La transformation introduit une nouvelle identité visuelle composée de quatre éléments clés qui incarnent la vision renouvelée de Jaguar. Le Device Mark, un logo géométrique et symétrique mélangeant des caractères majuscules et minuscules, évoque la simplicité et la modernité. Le barré, un graphique linéaire frappant, symbolise le rejet de l’imitation par Jaguar. Les couleurs vives et exubérantes, tirées de palettes primaires, reflètent l’engagement du constructeur automobile en faveur de l’expression artistique, tandis que les nouvelles marques des constructeurs, y compris le logo emblématique « leaper », sont des symboles d’excellence et d’élan vers l’avant.

La nouvelle vision de Jaguar occupera le devant de la scène le 2 décembre 2024, lors de la Miami Art Week, avec le lancement du Design Vision Concept, une interprétation artistique audacieuse de sa philosophie créative. Il s’agit de la première manifestation publique de la réorganisation de la marque, offrant un aperçu de son approche intrépide du design et de son alignement sur le monde de l’art. Parallèlement à ce concept, Jaguar soutiendra des artistes émergents en organisant des galeries d’art pendant l’événement.

Le directeur de la création, Gerry McGovern, a souligné l’importance de renouer avec les valeurs fondatrices de Jaguar en déclarant : « Notre vision de Jaguar aujourd’hui s’inspire de cette philosophie… Elle est unique et intrépide ». Elle est unique et intrépide ». Le directeur général Rawdon Glover a ajouté : « Jaguar est transformé pour retrouver son originalité et inspirer une nouvelle génération. »